Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье

Робби Уильямс дал неожиданный мини-концерт в испанской Севилье. Гуляя по центру города, он встретил уличного музыканта с гитарой и решил присоединиться к нему.
Уильямс вместе с немногочисленными прохожими исполнил балладу «Angels» со своего дебютного альбома 1997 года. Некоторые случайные зрители проходили мимо, не придав моменту особого значения, в то время как другие останавливались, подпевали и снимали происходящее на телефон.
В конце импровизированного концерта британский певец попрощался с аудиторией и продолжил прогулку по улице Santa María de la Blanca. В Севилью Уильямс приехал, чтобы выступить на фестивале Icónica Santalucía Sevilla Fest.
В январе у Уильямса вышел новый альбом «Britpop», который стал его 16-й пластинкой, возглавившей британский национальный чарт. По числу альбомов номер один в Великобритании артист обогнал группу The Beatles.