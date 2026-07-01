Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье

Уильямс вместе с немногочисленными прохожими исполнил балладу «Angels» со своего дебютного альбома 1997 года. Некоторые случайные зрители проходили мимо, не придав моменту особого значения, в то время как другие останавливались, подпевали и снимали происходящее на телефон.