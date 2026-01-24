Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании

Робби Уильямс установил рекорд, обойдя по количеству альбомов номер один в Великобритании самую легендарную группу The Beatles.
Его новый альбом «BRITPOP», выпущенный 16 января 2026 года, дебютировал на вершине национального чарта, став 16-м диском Уильямса, достигшим первой строчки.
«Это невероятно. Я всегда сравнивал свой успех с резинкой, растянутой от Сток-он-Трента до Луны. Теперь, кажется, она дотянулась до Венеры», — прокомментировал певец. Он также добавил, что чувствует себя «Форрестом Гампом от поп-музыки».
Рекорд стал особенно символичным, поскольку Уильямс долгое время открыто говорил о своем желании превзойти достижение The Beatles, у которых 15 альбомов заняли вершину чарта. Ранее в январе он признавался, что эта цель для него «важнее всего в карьере», несмотря на мучившее его чувство «синдрома самозванца».
Каждый студийный альбом Уильямса, кроме релиза 2009 года «Reality Killed The Video Star», покорял вершину чарта. Его путь к рекорду начался ещё в 1990-х, когда он был участником группы Take That, а затем начал сольную карьеру.