Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании

Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»
Посещаемость московских музеев и выставок выросла на 30% за 2025 год

Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании

Фото: RSA Films

Робби Уильямс установил рекорд, обойдя по количеству альбомов номер один в Великобритании самую легендарную группу The Beatles.

Его новый альбом «BRITPOP», выпущенный 16 января 2026 года, дебютировал на вершине национального чарта, став 16-м диском Уильямса, достигшим первой строчки.

«Это невероятно. Я всегда сравнивал свой успех с резинкой, растянутой от Сток-он-Трента до Луны. Теперь, кажется, она дотянулась до Венеры», — прокомментировал певец. Он также добавил, что чувствует себя «Форрестом Гампом от поп-музыки».

Рекорд стал особенно символичным, поскольку Уильямс долгое время открыто говорил о своем желании превзойти достижение The Beatles, у которых 15 альбомов заняли вершину чарта. Ранее в январе он признавался, что эта цель для него «важнее всего в карьере», несмотря на мучившее его чувство «синдрома самозванца».

Каждый студийный альбом Уильямса, кроме релиза 2009 года «Reality Killed The Video Star», покорял вершину чарта. Его путь к рекорду начался ещё в 1990-х, когда он был участником группы Take That, а затем начал сольную карьеру.

