Джуд Лоу снимется в экшне о водителе, который скрывается от преследования

Джуд Лоу исполнит главную роль в новом экшн-фильме о водителе, который пытается добраться «из точки А в точку Б», сталкиваясь с многочисленными препятствиями. Сценарий пишет Зак Бейлин, работавший над сериалом «Черный кролик» и фильмом «Гран Туризмо». Об этом сообщило издание Deadline.
О проекте рассказал продюсер Бен Джексон на Международном кинофестивале в Карловых Варах. По его словам, идея фильма появилась у него и Лоу после работы над триллером «Безмолвное братство».
«В „Безмолвном братстве“ было много автомобильных погонь, и Джуду очень понравилось сниматься в таких сценах. После этого мы вместе придумали историю, а Зак написал сценарий», — рассказал Джексон.
Картина разрабатывается компанией Riff Raff Entertainment, которую Джексон основал вместе с Лоу в 2017 году. Продюсер описал сюжет как «простую историю о водителе, который хочет добраться из точки А в точку Б, а затем в пункт С, но на его пути много препятствий».
Другие детали проекта, включая режиссера, название фильма и сроки производства, пока не раскрываются. Дата премьеры тоже неизвестна.
Лоу уже работал со сценаристом Бейлином над мини-сериалом Netflix «Черный кролик». Из других недавних работ британского актера — роль агента ФБР Терри Хаска в триллере «Безмолвное братство» и космического пирата Джода На Навуда в сериале «Звездные войны: Опорная команда». Сейчас Лоу готовится к съемкам в новом фильме Нэнси Майерс, где он разделит съемочную площадку с Пенелопой Крус и Кираном Калкином.