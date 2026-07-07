Джуд Лоу снимется в экшне о водителе, который скрывается от преследования

Картина разрабатывается компанией Riff Raff Entertainment, которую Джексон основал вместе с Лоу в 2017 году. Продюсер описал сюжет как «простую историю о водителе, который хочет добраться из точки А в точку Б, а затем в пункт С, но на его пути много препятствий».