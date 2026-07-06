«Азбука вкуса» выпустит два японских десерта с матчей от шеф-кондитера Хидеки Морикавы

«Азбука вкуса» запускает линейку авторских десертов с матча от шеф‑кондитера сети Хидеки Морикавы. Она вдохновлена японской культурой.
В основе торта «Три мусса» — бисквит на миндальной муке, три шоколадных мусса и матча. Велюр на поверхности торта создает эффект бархатной зеленой дымки.
В воздушном пирожном «Матча‑юдзу‑клубника» цитрусовая кислотность юдзу оттеняет сладковатые ноты клубники. Пирожное украшает белый велюр из натурального шоколада, бисквитный спонж с матчей и миниатюрный шоколадный листик красного цвета.
Хидеки Морикава — потомственный кондитер из Японии в четвертом поколении. Работает в «Азбуке вкуса» с 2004 года. В своей работе использует мировой опыт, который получил во время учебы и работы в Японии, Австрии, Франции и Германии.