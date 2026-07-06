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Перед Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на болидах LEGO

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото : соцсети «Формулы-1»

Перед стартом Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» сменили привычные болиды на мини-машины из LEGO. Необычный заезд прошел на трассе в Сильверстоуне, а победителем стал двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, сообщает РИА «Новости».

В гонке приняли участие все 20 пилотов чемпионата. Каждый управлял полноразмерным мини-болидом, собранным более чем из 28 тыс. деталей LEGO. Машины развивали скорость до 25 километров в час и были оснащены обычными картинговыми колесами.

Видео:&nbsp;соцсети «Формулы-1»

Над созданием болидов работали 20 дизайнеров, инженеров и специалистов LEGO. На производство всех машин ушло более 6400 часов. Вес каждого автомобиля составил около 280 килограммов.

Первым к финишу приехал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Второе место занял Эстебан Окон из «Хааса», а третьим стал Валттери Боттас, выступающий за «Кадиллак».

Парад на болидах LEGO впервые прошел перед Гран-при Майами в 2025 году. После теплого приема со стороны болельщиков организаторы решили сделать такие заезды частью гоночного уик-энда и на других этапах чемпионата.

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