Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм

Мик Джаггер признался, что использует словарь рифм для поиска идей. Об этом музыкант рассказал в интервью изданию The Sunday Times.
«Да, я пользовался им. Если вы иногда застреваете на месте, то он полезен. Парнем, который впервые дал мне словарь рифм, был[композитор] Лайонел Барт. И это было очень давно. До этого я никогда даже не слышал о таком словаре. Но не хочется во всем полагаться на него, потому что самые лучшие рифмы выходят из собственной головы. Словарь рифм помогает запустить творческий процесс, позволяя придумать более оригинальные строки. Процесс написания песен именно такой», — сказал Джаггер.
При этом фронтмен The Rolling Stones подчеркнул, что не применяет искусственный интеллект для сочинения текстов. Музыкант вспомнил единственный случай, когда обратился к нейросети, когда пытался выбрать название для альбома «Hackney Diamonds».
«Это было еще на заре ИИ. Мы никак не могли договориться с участниками группы по поводу названия, и я загрузил в систему все наши варианты. Но ИИ выдал такую полную ерунду, что нам это вообще никак не помогло», — добавил музыкант.
Недавно Джаггер сообщил, что хочет снять биографический фильм о Rolling Stones. При этом музыкант затруднился назвать лучший период группы для экранизации.