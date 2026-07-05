Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм

«Да, я пользовался им. Если вы иногда застреваете на месте, то он полезен. Парнем, который впервые дал мне словарь рифм, был[композитор] Лайонел Барт. И это было очень давно. До этого я никогда даже не слышал о таком словаре. Но не хочется во всем полагаться на него, потому что самые лучшие рифмы выходят из собственной головы. Словарь рифм помогает запустить творческий процесс, позволяя придумать более оригинальные строки. Процесс написания песен именно такой», — сказал Джаггер.