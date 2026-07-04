РЖД запустили бюджетный проезд в «Авроре» между Петербургом и Москвой

Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с Московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10.20. Из Москвы — с Ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 00.52.