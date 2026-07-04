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РЖД запустили бюджетный проезд в «Авроре» между Петербургом и Москвой

Афиша Daily
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Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Федеральная пассажирская компания запустила специальный бюджетный проезд в вагонах поезда № 263/264 «Аврора» сообщением Петербург — Москва. Стоимость билетов начинается от 997 рублей, сообщается в телеграм-канале ФПК.

Предложение рассчитано на тех, кто планирует провести июльские выходные в одной из столиц. Из Петербурга поезд будет отправляться с Московского вокзала по пятницам и воскресеньям в 10.20. Из Москвы — с Ленинградского вокзала по понедельникам и субботам в 00.52.

Пассажирам доступны вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, СВ и штабной вагон. По пути поезд будет делать остановки в Твери и Бологом.

Купить билеты можно на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», веб-приложении и в кассах.

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