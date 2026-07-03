Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила россиян и белорусов до международных соревнований. Об этом сообщили на сайте организации.
World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов по итогам 241-го заседания Совета организации. Оно завершилось 2 июля. По словам главы ассоциации Себастьяна Коу, основания для снятия ограничений не были найдены.
«Сохраняется првоначальное решение в отношении санкций, защищающих целостность и справедливость наших соревнований; никакого ощутимого прогресса в направлении мирных переговоров не произошло», — подчеркнул Коу.
Санкции против атлетов из России и Беларуси приняли в марте 2022 года. Их возможный пересмотр обсуждали в 2023 и 2025 годах. В конечном итоге отстранение продолжило действовать.
Ранее Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из России и Беларуси до турниров под своей эгидой. Россияне и белорусы смогут вернутся на крупнейшие мировые соревнования в нейтральном статусе.