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World Athletics не допустила россиян и белорусов до международных соревнований

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Steven Lelham/Unsplash

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не допустила россиян и белорусов до международных соревнований. Об этом сообщили на сайте организации.


World Athletics оставила в силе отстранение спортсменов по итогам 241-го заседания Совета организации. Оно завершилось 2 июля. По словам главы ассоциации Себастьяна Коу, основания для снятия ограничений не были найдены.


«Сохраняется првоначальное решение в отношении санкций, защищающих целостность и справедливость наших соревнований; никакого ощутимого прогресса в направлении мирных переговоров не произошло», — подчеркнул Коу.


Санкции против атлетов из России и Беларуси приняли в марте 2022 года. Их возможный пересмотр обсуждали в 2023 и 2025 годах. В конечном итоге отстранение продолжило действовать.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил спортсменов из России и Беларуси до турниров под своей эгидой. Россияне и белорусы смогут вернутся на крупнейшие мировые соревнования в нейтральном статусе.

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