Гендиректора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года

Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров победил в номинации «Топ-менеджмент медиа» премии «Медиаменеджер России». Церемония награждения прошла 2 июля в московском ресторане «Белладжио».
Сидорова отметили за трансформацию компании в маркетплейс впечатлений. Под его руководством «Афиша» превратилась в единый цифровой сервис, где пользователь может спланировать досуг, выбрать событие и купить билеты.
«Мы перестали быть просто витриной билетов и стали платформой, которая помогает выбрать, спланировать и получить удовольствие от события. Это комплексная работа: от интерфейса до рекомендаций, от покупки до эмоции», — сказал Сидоров.
В компании отметили, что в 2025 году «Афиша» усилила работу с театрами и гастрономическим сектором, а Пикник Афиши вышел на федеральный уровень. Сейчас фестиваль проходит в двух столицах и ежегодно собирает более 50 тыс. гостей.
Премия «Медиаменеджер России» была учреждена в 2000 году издательским домом «МедиаБизнес». Ее вручают руководителям медиа, рекламной и PR-индустрии за профессиональные достижения, управленческие инновации и вклад в развитие бизнеса.