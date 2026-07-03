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Гендиректора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба «Афиши»

Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров победил в номинации «Топ-менеджмент медиа» премии «Медиаменеджер России». Церемония награждения прошла 2 июля в московском ресторане «Белладжио».

Сидорова отметили за трансформацию компании в маркетплейс впечатлений. Под его руководством «Афиша» превратилась в единый цифровой сервис, где пользователь может спланировать досуг, выбрать событие и купить билеты.

«Мы перестали быть просто витриной билетов и стали платформой, которая помогает выбрать, спланировать и получить удовольствие от события. Это комплексная работа: от интерфейса до рекомендаций, от покупки до эмоции», — сказал Сидоров.

В компании отметили, что в 2025 году «Афиша» усилила работу с театрами и гастрономическим сектором, а Пикник Афиши вышел на федеральный уровень. Сейчас фестиваль проходит в двух столицах и ежегодно собирает более 50 тыс. гостей.

Премия «Медиаменеджер России» была учреждена в 2000 году издательским домом «МедиаБизнес». Ее вручают руководителям медиа, рекламной и PR-индустрии за профессиональные достижения, управленческие инновации и вклад в развитие бизнеса.

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