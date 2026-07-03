Гендиректора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года

В компании отметили, что в 2025 году «Афиша» усилила работу с театрами и гастрономическим сектором, а Пикник Афиши вышел на федеральный уровень. Сейчас фестиваль проходит в двух столицах и ежегодно собирает более 50 тыс. гостей.