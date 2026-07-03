96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки

По словам инфлюэнсерки, дом престарелых вынес ей официальное предупреждение за вечеринки, нарушающие правила сообщества. «Меня выгоняют из дома престарелых. Я только что получила это письмо. В нем сказано, что меня выселят, если я не прекращу устраивать вечеринки», — сказала она в вирусном ролике, вышедшем 11 июня.



В письме сотрудник учреждения сообщил Дроняк о многочисленных жалобах на шум из ее квартиры. «Вечеринки запрещены, и вы не можете угощать других постояльцев алкоголем. Это вопрос безопасности», — предупредил он, отметив, что одна из посиделок в квартире женщины затянулась до часу ночи.