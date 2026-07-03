96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки

Международную Букеровскую премию переименовали в честь миллиардера из Вологды и его супруги
Российских руферов, обручившихся на Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили под надзор до следующего суда
В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках
Россияне пожаловались на сбои в играх EA Sports FC и Battlefield 6
Директор отдела продаж «Эксмо» получил условный срок по делу о продаже квир-литературы
Стала известна дата выхода нового фильма с Томом Хэнксом о бейсболе
Amazon снимет фильм по вирусному ютуб-хоррору «Каталог Манделы»
Создатель миньонов объяснил, почему они никогда не служили Гитлеру
Исследование: 59% молодых россиян используют ритуалы перед важными экзаменами
«Моана-3» запущена в работу
Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз»
Московский клуб «Клуб» временно закрывается
ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
Энн Хэтэуэй надела платье задом наперед. Глянцевые СМИ решили, что это модный трюк
В Москве снова пройдет костюмированный сап-фестиваль
Фонд «Игра» запустил фотопроект о детях с двигательными нарушениями
У двухлетней дочери блогерши Нары Смит диагностировали рак
Анна Седокова впервые рассказала о насилии со стороны Яниса Тиммы
В России фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первую помощь в сфере психиатрии и наркологии
В России вырос интерес к работам Гомера перед выходом фильма Кристофера Нолана
Французский правообладатель «Леди Баг и Супер-Кот» судится с «Лентой»
В Москве пройдет парад ретротранспорта
Москвичей ждет самый жаркий день с начала лета
Приложение «Яндекса» для людей с особенностями слуха теперь распознает речь офлайн
В США мужчина подал в суд на OpenAI, поскольку ChatGPT едва не довел его до самоубийства
Smstretching открыл первую студию сети с пилатесом на реформерах
В Третьяковке откроется выставка Виктора Борисова-Мусатова
Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки

96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: @grandma_droniak

Дом престарелых в штате Коннектикут пригрозил выселить 96-летнюю Лиллиан Дроняк из-за ее любви к шумным вечеринкам. Пенсионерка, известная миллионам подписчиков как Grandma Droniak, рассказала об этом у себя в соцсетях.

По словам инфлюэнсерки, дом престарелых вынес ей официальное предупреждение за вечеринки, нарушающие правила сообщества. «Меня выгоняют из дома престарелых. Я только что получила это письмо. В нем сказано, что меня выселят, если я не прекращу устраивать вечеринки», — сказала она в вирусном ролике, вышедшем 11 июня. 

В письме сотрудник учреждения сообщил Дроняк о многочисленных жалобах на шум из ее квартиры. «Вечеринки запрещены, и вы не можете угощать других постояльцев алкоголем. Это вопрос безопасности», — предупредил он, отметив, что одна из посиделок в квартире женщины затянулась до часу ночи.

Видео: @grandma_droniak

Дроняк же ничуть не обеспокоилась этим предупреждением, отметив, что будет и дальше тусоваться. Она пояснила, что платит за проживание 12 тыс. долларов в месяц, а потому может делать что захочет, в том числе устраивать вечеринки.

«Сегодня вечером ко мне придут подружки. Мы будем пить и сплетничать. Это не вечеринка, но мы ведем себя шумно, — сказала она. — Ничего не могу с собой поделать. Я люблю вечеринки. Вы меня не остановите».

На следующий день Дроняк выложила видео после посиделок, подписав пост: «Похмелье после вчерашней вечеринки». В ролике она смотрит в зеркало, а на ее комоде виден бокал для мартини. В этом посте инфлюэнсерка подтвердила свою позицию: «Мой дом престарелых не сможет помешать мне веселиться в последней главе жизни, целую».

Видео: @grandma_droniak

Представитель Дроняк заявил People, что женщине действительно направляли предупреждение, но вопрос уже урегулирован. Представитель отметил, что учреждение «по-прежнему разрешает ей принимать людей в своей комнате допоздна», но она «не может угощать их алкогольными напитками».

Дроняк размещает контент как минимум с 2019 года. В дом престарелых она попала в июне 2024-го, после того как упала и сломала ногу. В своих роликах женщина рассказывает о своей жизни, романтических отношениях, свиданиях и дружбе. В тиктоке на нее подписаны 15,1 млн человек, в инстаграме* — 4,1 млн.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям