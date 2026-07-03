96-летнюю американку хотели выселить из дома престарелых за слишком шумные вечеринки

Дом престарелых в штате Коннектикут пригрозил выселить 96-летнюю Лиллиан Дроняк из-за ее любви к шумным вечеринкам. Пенсионерка, известная миллионам подписчиков как Grandma Droniak, рассказала об этом у себя в соцсетях.
По словам инфлюэнсерки, дом престарелых вынес ей официальное предупреждение за вечеринки, нарушающие правила сообщества. «Меня выгоняют из дома престарелых. Я только что получила это письмо. В нем сказано, что меня выселят, если я не прекращу устраивать вечеринки», — сказала она в вирусном ролике, вышедшем 11 июня.
В письме сотрудник учреждения сообщил Дроняк о многочисленных жалобах на шум из ее квартиры. «Вечеринки запрещены, и вы не можете угощать других постояльцев алкоголем. Это вопрос безопасности», — предупредил он, отметив, что одна из посиделок в квартире женщины затянулась до часу ночи.
Дроняк же ничуть не обеспокоилась этим предупреждением, отметив, что будет и дальше тусоваться. Она пояснила, что платит за проживание 12 тыс. долларов в месяц, а потому может делать что захочет, в том числе устраивать вечеринки.
«Сегодня вечером ко мне придут подружки. Мы будем пить и сплетничать. Это не вечеринка, но мы ведем себя шумно, — сказала она. — Ничего не могу с собой поделать. Я люблю вечеринки. Вы меня не остановите».
На следующий день Дроняк выложила видео после посиделок, подписав пост: «Похмелье после вчерашней вечеринки». В ролике она смотрит в зеркало, а на ее комоде виден бокал для мартини. В этом посте инфлюэнсерка подтвердила свою позицию: «Мой дом престарелых не сможет помешать мне веселиться в последней главе жизни, целую».
Представитель Дроняк заявил People, что женщине действительно направляли предупреждение, но вопрос уже урегулирован. Представитель отметил, что учреждение «по-прежнему разрешает ей принимать людей в своей комнате допоздна», но она «не может угощать их алкогольными напитками».
Дроняк размещает контент как минимум с 2019 года. В дом престарелых она попала в июне 2024-го, после того как упала и сломала ногу. В своих роликах женщина рассказывает о своей жизни, романтических отношениях, свиданиях и дружбе. В тиктоке на нее подписаны 15,1 млн человек, в инстаграме* — 4,1 млн.
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