В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках

На Старом Арбате в Москве открылась уличная фотовыставка «Путь чемпионов», организованная «Чемпионатом». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба спортивного портала. Экспозиция будет работать до 28 июля. Она посвящена преемственности поколений в российском спорте.
В проект вошли 28 портретов — 14 легендарных спортсменов и 14 молодых атлетов, которые уже успели заявить о себе на крупных соревнованиях. Каждая пара объединяет представителей одного вида спорта, показывая связь между признанными чемпионами и теми, кто продолжает их путь. По замыслу организаторов, проект показывает, как спортивные традиции передаются от одного поколения к другому.
Спортсмены, представленные на выставке:
- Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов (футбол);
- Александр Овечкин, Иван Демидов (хоккей);
- Андрей Кириленко, Егор Демин (баскетбол);
- Максим Михайлов, Дмитрий Волков (волейбол);
- Мария Шарапова, Мирра Андреева (теннис);
- Мария Ласицкене, Полина Кнороз (прыжки в высоту/прыжки с шестом);
- Александр Большунов, Савелий Коростелев (лыжный спорт);
- Антон Шипулин, Даниил Серохвостов (биатлон);
- Алина Загитова, Аделия Петросян (фигурное катание);
- Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол (бокс);
- Дина Аверина, Лала Крамаренко (художественная гимнастика);
- Юлия Ефимова, Евгения Чикунова (плавание);
- Алия Мустафина, Ангелина Мельникова (гимнастика);
- Эдуард Николаев, Богдан Каримов (автоспорт).
«Идея проекта родилась из желания показать, что спорт — это не только секунды и очки. Это эстафета, которая передается от чемпионов к их наследникам», — отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.
Выставка расположена под открытым небом на старом Арбате, поэтому посетить ее можно бесплатно.