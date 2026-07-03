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В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках

Афиша Daily
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Фото: пресс-служба Rambler&Co

На Старом Арбате в Москве открылась уличная фотовыставка «Путь чемпионов», организованная «Чемпионатом». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба спортивного портала. Экспозиция будет работать до 28 июля. Она посвящена преемственности поколений в российском спорте.

В проект вошли 28 портретов — 14 легендарных спортсменов и 14 молодых атлетов, которые уже успели заявить о себе на крупных соревнованиях. Каждая пара объединяет представителей одного вида спорта, показывая связь между признанными чемпионами и теми, кто продолжает их путь. По замыслу организаторов, проект показывает, как спортивные традиции передаются от одного поколения к другому.

Спортсмены, представленные на выставке:

  • Игорь Акинфеев, Матвей Сафонов (футбол);
  • Александр Овечкин, Иван Демидов (хоккей);
  • Андрей Кириленко, Егор Демин (баскетбол);
  • Максим Михайлов, Дмитрий Волков (волейбол);
  • Мария Шарапова, Мирра Андреева (теннис);
  • Мария Ласицкене, Полина Кнороз (прыжки в высоту/прыжки с шестом);
  • Александр Большунов, Савелий Коростелев (лыжный спорт);
  • Антон Шипулин, Даниил Серохвостов (биатлон);
  • Алина Загитова, Аделия Петросян (фигурное катание);
  • Сергей Ковалев, Дмитрий Бивол (бокс);
  • Дина Аверина, Лала Крамаренко (художественная гимнастика);
  • Юлия Ефимова, Евгения Чикунова (плавание);
  • Алия Мустафина, Ангелина Мельникова (гимнастика);
  • Эдуард Николаев, Богдан Каримов (автоспорт).

«Идея проекта родилась из желания показать, что спорт — это не только секунды и очки. Это эстафета, которая передается от чемпионов к их наследникам», — отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Выставка расположена под открытым небом на старом Арбате, поэтому посетить ее можно бесплатно.

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