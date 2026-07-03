В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках

В проект вошли 28 портретов — 14 легендарных спортсменов и 14 молодых атлетов, которые уже успели заявить о себе на крупных соревнованиях. Каждая пара объединяет представителей одного вида спорта, показывая связь между признанными чемпионами и теми, кто продолжает их путь. По замыслу организаторов, проект показывает, как спортивные традиции передаются от одного поколения к другому.