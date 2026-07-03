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Макан проведет тур после службы в армии

Афиша Daily
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Фото: @macan

Стали известны даты послеармейского тура Макана. Расписание опубликовали в инстаграме* @soldoutrf.

Тур пройдет в 12 городах России. Первое выступление намечено на 1 декабря. Билеты появятся в продаже с 17 июля.

Макан (настоящее время Андрей Косолапов) ушел на службу в армию 28 ноября. Артист отмечал, что не прятался от военкомата, как утверждали СМИ и телеграм-каналы. «Пишут разное — не обращайте внимания. Я иду служить. Новый этап, все по плану. Иногда нужно что‑то отпустить, чтобы идти дальше. Продаю свою М5 (машина BMW M5. — Прим. ред.)», — писал он в соцсетях.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов ‒ социальных сетей Facebook и Instagram признан экстремистской организацией.

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