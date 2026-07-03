Макан проведет тур после службы в армии

Макан (настоящее время Андрей Косолапов) ушел на службу в армию 28 ноября. Артист отмечал, что не прятался от военкомата, как утверждали СМИ и телеграм-каналы. «Пишут разное — не обращайте внимания. Я иду служить. Новый этап, все по плану. Иногда нужно что‑то отпустить, чтобы идти дальше. Продаю свою М5 (машина BMW M5. — Прим. ред.)», — писал он в соцсетях.