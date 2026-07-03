Уэс Андерсон и Билл Мюррей снимут вестерн вместе

Режиссер Уэс Андерсон рассказал, что уже много лет обсуждает с актером Биллом Мюрреем новый совместный проект — фильм в жанре вестерна. Об этом пишет Variety.



По словам Уэса, в проекте также могут поучаствовать братья Люк и Эндрю Уилсоны. «Мы снимем вестерн. Мы уже много лет говорим о том, чтобы сделать вестерн. Думаю, Оуэн и Люк Уилсоны тоже станут частью этого проекта… Они ведь тоже из Техаса, и, мне кажется, это наша судьба», — сказал Андерсон на фестивале Cinema Paradiso.



Мюррей считает, что рано или поздно съемки должны состояться. «Уэс из Техаса, а значит задолжал миру фильм о ковбоях», — добавил актер.



Недавно вышла книга о дизайне интерьера, на которую вдохновили фильмы Уэса Андерсона. Читателям предлагается пошаговое руководство по воссозданию симметрии, цвета и ностальгии, характерных для фильмов Андерсона.