Интерес к викингам вырос на фоне выступления сборной Норвегии на ЧМ

Трафик на страницы национального туристического портала Visit Norway о викингах и их эпохе за последние две недели вырос на 80% по сравнению с обычным уровнем. Об этом пишет Aftenposten со ссылкой на данные Innovation Norway.
Статистика поисковых запросов Google также показывает резкий рост по таким словам, как viking и Norway. Издание связывает всплеск интереса с выступлением сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу и ее промокампанией.
Перед турниром Норвежская футбольная ассоциация представила фотопроект The Vikings Are Coming. В нем игроки сборной предстали в образах викингов — с традиционным оружием, в меховых накидках и на фоне суровых пейзажей.
Автором снимков выступил британский фотограф Дэвид Ярроу. В федерации объясняли, что проект должен показать сборную как «команду всей Норвегии» и подчеркнуть связь национальной команды с историей страны.
Тема викингов стала заметной частью образа Норвегии и на самом турнире. Болельщики сборной устраивали на трибунах «викингскую греблю», а нападающий Эрлинг Холлан после победы над Кот-д’Ивуаром надел традиционный шлем с рогами.