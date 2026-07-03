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Интерес к викингам вырос на фоне выступления сборной Норвегии на ЧМ

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Norges Fotballforbund

Трафик на страницы национального туристического портала Visit Norway о викингах и их эпохе за последние две недели вырос на 80% по сравнению с обычным уровнем. Об этом пишет Aftenposten со ссылкой на данные Innovation Norway.

Статистика поисковых запросов Google также показывает резкий рост по таким словам, как viking и Norway. Издание связывает всплеск интереса с выступлением сборной Норвегии на чемпионате мира по футболу и ее промокампанией.

Перед турниром Норвежская футбольная ассоциация представила фотопроект The Vikings Are Coming. В нем игроки сборной предстали в образах викингов — с традиционным оружием, в меховых накидках и на фоне суровых пейзажей.

Автором снимков выступил британский фотограф Дэвид Ярроу. В федерации объясняли, что проект должен показать сборную как «команду всей Норвегии» и подчеркнуть связь национальной команды с историей страны.

Тема викингов стала заметной частью образа Норвегии и на самом турнире. Болельщики сборной устраивали на трибунах «викингскую греблю», а нападающий Эрлинг Холлан после победы над Кот-д’Ивуаром надел традиционный шлем с рогами.

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