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Умер Челль Нильссон из фильма «Безумный Макс 2: Воин дороги»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Kennedy Miller Productions

Умер шведский актер Челль Нильссон, сыгравший Лорда Хамунгуса в фильме «Безумный Макс 2: Воин дороги». Об этом сообщил Deadline.

Артист скончался 2 июля в австралийском городе Квинсленде после четырехлетней борьбы с заболеванием почек. Нильссону было 76 лет. Последние дни Челля были наполнены радостью, благодарностью и принятием, подчеркнули близкие артиста.

Семья актера поделилась, что последние четыре с половиной года он проходил диализ три раза в неделю. 28 июня он принял решение прекратить лечение и в итоге ушел из жизни во сне в окружении сыновей.

Челль Нильссон родился в Гетеборге. В 1980 году он переехал в Австралию в качестве тренера по тяжелой атлетике. Внушительная фигура спортсмена привлекла создатеей «Безумного Макса 2». В результате его пригласили сыграть в кино.

После успеха картины Нильссон снимался и в других проектах. В его фильмографии — «Костяные шары», «Острие власти», «Пиратский фильм» и «Воющий рефрен».

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