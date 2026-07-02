«Моана 3» запущена в работу

«Моана 3» уже находится в разработке. Сценарий напишут Дэна Леду Миллер и Джаред Буш, они уже работали вместе над лайв-экшеном и второй частью мультфильма. Деталей сюжета пока нет.
«Моана» вышла в 2016 году. В нем рассказывалось о храброй дочери вождя полинезийского племени, которая отправляется в опасное морское путешествие, чтобы спасти свой народ и весь мир от древнего проклятия.
Вторая часть появилась в 2024 году. В продолжении истории повзрослевшая героиня отправляется в новое путешествие ради объединения разделенных племен Океании.
10 июля состоялась премьера игрового ремейка «Моаны». Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя. Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью.