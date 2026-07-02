Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали
Питер Динклейдж сыграет в новом фильме создателя «Живой ярости» Кэндзи Танигаки
Ян Топлес и сооснователь «Метеорита» откроют бар на Китай-городе
Джош Бролин хотел уйти со съемок нового фильма Ридли Скотта уже после первого дня
На киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации
Дональд Трамп заработал более 10 млн долларов на фильме о своей супруге
Баррикады и экшн вместо песен: вышел тизер новой адаптации «Отверженных»
Джо Райт снимет триллер «Juice»
В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями
Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве
Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия
Apple показала тизер «Нейроманта»
Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон
Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер
Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года
Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh! из-за неприятного запаха от игроков
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей
Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band
Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье
В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки
У актера Дэнни Гловера диагностировали болезнь Альцгеймера
Фестиваль Signal вернется в «Никола-Ленивец»
В Берлине задумали снести бункер Адольфа Гитлера. Идея подверглась критике
Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани
Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках

«Пухосос» хотят зарегистрировать в Роспатенте

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: соцсети
Обновлено сегодня в 12:31

CEO агентства Out Digital Роман Зарипов, которое сделало оригинальное видео с пухососами, рассказал «Афише Daily», что заявка не имеет отношения к его команде.

«Процедура регистрации товарного знака занимает до 18,5 месяцев, при этом для старта не нужно ничего, кроме самой подачи заявки. Даже если попытаться зарегистрировать общеизвестные слова вроде „Россия“ или „Сбербанк“, сделать ошибки, не приложить необходимые сведения, заявку не отклонят сразу: все риски оцениваются только в ходе экспертиз», — добавил Зарипов. Он отметил, что у команды останется возможность оспорить регистрацию, если она все-таки произойдет.

Агентство Out Digital, в свою очередь, уже подало заявку на регистрацию 3D-модели пухососа. «Так более явным становится творческий характер появления данного „изобретения“, и у агентства есть все предпосылки, чтобы в дальнейшем быть единственным владельцем такого товарного знака», — сказал Зарипов.

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос», сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что регистрация товарного знака еще не состоялась. Заявка находится на первоначальном этапе рассмотрения. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака примут после проведения экспертизы.

© Скриншот: Роспатент

Согласно заявке, словесное обозначение «Пухосос» хотят зарегистрировать в 03 (продажа косметики), 30 (продажа пищевых продуктов растительного происхождения), 35 (розничная и оптовая торговля) классах МКТУ. 

Слово появилось в сгенерированном с помощью нейросетей ролике про вымышленные роверы, которые якобы собирают пух в Москве. Ролик стал популярным мемом.

Расскажите друзьям