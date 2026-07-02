«Пухосос» хотят зарегистрировать в Роспатенте

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Пухосос», сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что регистрация товарного знака еще не состоялась. Заявка находится на первоначальном этапе рассмотрения. Решение о регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака примут после проведения экспертизы.
Согласно заявке, словесное обозначение «Пухосос» хотят зарегистрировать в 03 (продажа косметики), 30 (продажа пищевых продуктов растительного происхождения), 35 (розничная и оптовая торговля) классах МКТУ.
Слово появилось в сгенерированном с помощью нейросетей ролике про вымышленные роверы, которые якобы собирают пух в Москве. Ролик стал популярным мемом.