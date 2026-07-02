«Пухосос» хотят зарегистрировать в Роспатенте

Обновлено сегодня в 12:31

CEO агентства Out Digital Роман Зарипов, которое сделало оригинальное видео с пухососами, рассказал «Афише Daily», что заявка не имеет отношения к его команде.

«Процедура регистрации товарного знака занимает до 18,5 месяцев, при этом для старта не нужно ничего, кроме самой подачи заявки. Даже если попытаться зарегистрировать общеизвестные слова вроде „Россия“ или „Сбербанк“, сделать ошибки, не приложить необходимые сведения, заявку не отклонят сразу: все риски оцениваются только в ходе экспертиз», — добавил Зарипов. Он отметил, что у команды останется возможность оспорить регистрацию, если она все-таки произойдет.

Агентство Out Digital, в свою очередь, уже подало заявку на регистрацию 3D-модели пухососа. «Так более явным становится творческий характер появления данного „изобретения“, и у агентства есть все предпосылки, чтобы в дальнейшем быть единственным владельцем такого товарного знака», — сказал Зарипов.