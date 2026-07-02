В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями

Как отмечает Euractiv, защита детей онлайн стала одним из ключевых приоритетов фон дер Ляйен во время ее второго мандата. Один из представителей национальных правительств назвал эту тему ее личным «любимым проектом». При этом на Брюссель растет давление со стороны стран ЕС, которые уже начинают вводить собственные ограничения.