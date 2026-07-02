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В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями

Афиша Daily
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Фото: Richard Williams/Unsplash

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о предложениях по запрету соцсетей для детей на уровне Евросоюза. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на нескольких чиновников ЕС и дипломатов.

Ожидается, что председательница ЕК скажет об этой инициативе 16 сентября в Страсбурге во время своего ежегодного обращения о положении дел в Евросоюзе. Правовая база для такого запрета пока не определена, отметил источник издания в Еврокомиссии.

Ожидается, что инициатива может стать основой для закона ЕС или других регуляторных мер, которые обяжут платформы не позволять детям младше определенного возраста заводить аккаунты. Какой именно возрастной порог предложит Еврокомиссия, пока неизвестно.

Сейчас страны ЕС обсуждают разные варианты ограничений — от обязательного согласия родителей до полного запрета с использованием технологий проверки возраста. Консультативная группа Еврокомиссии, изучающая защиту детей в интернете, должна представить рекомендации 13 июля.

Как отмечает Euractiv, защита детей онлайн стала одним из ключевых приоритетов фон дер Ляйен во время ее второго мандата. Один из представителей национальных правительств назвал эту тему ее личным «любимым проектом». При этом на Брюссель растет давление со стороны стран ЕС, которые уже начинают вводить собственные ограничения.

Франция, Испания, Германия, Дания и Греция продвигают национальные меры по ограничению доступа детей к соцсетям. Дания, например, хочет обязать пользователей младше 15 лет получать согласие родителей. Ирландия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, добивается, чтобы проверку возраста детей в интернете регулировали на общеевропейском уровне.

Некоторые страны за пределами ЕС уже пошли дальше. В Австралии в 2024 году приняли первый в мире закон, обязывающий крупные соцсети не допускать пользователей младше 16 лет. Он вступил в силу в декабре 2025 года. Фон дер Ляйен не раз называла австралийский опыт примером для защиты детей в интернете.

В Великобритании в прошлом месяце также объявили о планах запретить детям младше 16 лет пользоваться крупными соцсетями. Ожидается, что эти меры начнут действовать весной 2027 года.

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