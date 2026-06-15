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В Великобритании запретят пользоваться соцсетями детям младше 16 лет

Афиша Daily
Фото: Julie Ricard/Unsplash

В Великобритании введут запрет на пользование соцсетям для граждан младше 16 лет. Об этом сообщил в соцсети X премьер-министр страны Кир Стармер.

«В настоящее время дети должны находить себя в мире, где технологии проникают в каждую область их жизни. Я не могу допустить, чтобы это продолжалось далее. Так что мы возвращаем детям их детство», — заявил политик.

Стармер подчеркнул, что для него как для родителя важно, чтобы дети были в безопасности и были счастливы. По мнению, этого было легче достичь во времена, когда интернет не существовал.

Премьер-министр поделился, что его команда выяснила мнения тысяч британских родителей. Они заявили, что их сыновья и дочери «зависимы от социальных сетей и заперты в цикле бесконечного скроллинга, который замещает игры, сон и время с семьей». «Это может навредить их ментальному здоровью», — заключил Стармер.

Запрет планируют ввести до весны 2027 года. Ранее к аналогичной мере прибегли власти Австралии. Их примеру намерены последовать в Канаде, Норвегии,юФранции, Малайзии, Дании и Индонезии.

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