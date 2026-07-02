В Москве снова пройдет костюмированный сап-фестиваль

В прошлом году в заплыве участвовали около 3000 человек. На Москве-реке можно было увидеть людей в костюмах Нептуна, дельфина, мухомора, лягушки, принцессы, ангела, пчелы, тигра и многих других. Для них приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали мистера Сап и мисс Сап, победители получили призы.