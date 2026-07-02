В Москве снова пройдет костюмированный сап-фестиваль

В московском парке «Серебряный Бор» 12 июля состоится масштабный костюмированный сап-фестиваль «Это сап, Москва!». Гостей также ждет развлекательная программа и концерт, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Для участия в заплыве необходима регистрация. С собой участникам нужно взять сапборд и спасательный жилет, без которого к заплыву не допустят. Если чего-то из перечисленного нет, следует указать это при онлайн-регистрации — инвентарь предоставят бесплатно. Количество сап-досок и жилетов будет ограничено.
Девятикилометровый заплыв пройдет с 12.00 до 18.00. Регистрация начнется в 9.00. Стартовый городок расположится на пляже №3. Для обеспечения безопасности на фестивале будут дежурить спасатели и сотрудники скорой помощи.
В прошлом году в заплыве участвовали около 3000 человек. На Москве-реке можно было увидеть людей в костюмах Нептуна, дельфина, мухомора, лягушки, принцессы, ангела, пчелы, тигра и многих других. Для них приготовили конкурс на лучший костюм и оформление доски, а также выбрали мистера Сап и мисс Сап, победители получили призы.