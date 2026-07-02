Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали
Джо Райт снимет триллер «Juice»
В ЕС могут запретить детям пользоваться соцсетями
Джош Гэд присоединился к Марго Робби и Брэдли Куперу в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве
Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия
Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон
Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер
Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года
Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh! из-за неприятного запаха от игроков
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей
Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band
Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье
В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки
У актера Дэнни Гловера диагностировали болезнь Альцгеймера
Фестиваль Signal вернется в Никола-Ленивец
В Берлине задумали снести бункер Адольфа Гитлера. Идея подверглась критике
Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани
Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках
Мировой океан нагрелся до рекордных значений
Между Москвой и Рыбинском с 1 августа запустят дополнительные «Ласточки»
В Москве задержали велосипедиста за трюк на станции метро «Партизанская»
Пол Дано снимется в ремейке «Одержимой» 1981 года
Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера
Канада впервые примет участие в «Евровидении»
Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендая в новом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана

Apple показала тизер «Нейроманта»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Нейромант»

К 42-летию «Нейроманта» Уильяма Гибсона Apple опубликовала тизер сериала, основанного на нем.

На кадрах — монитор, на котором отображается первая строчка романа: «Небо над портом было цвета телевизора, настроенного на мертвый канал». Дата премьеры пока неизвестна.

Действие книги разворачивается в японском мегаполисе будущего. В центре сюжета ― хакер Кейс. Пытаясь расплатиться с долгами, он начинает заниматься киберпреступлениями и знакомится с наемницей Молли. Она уговаривает его взломать систему безопасности искусственного интеллекта «Зимнее безмолвие», которая принадлежит влиятельнейшей семье планеты.

Кейса сыграет Каллум Тернер, а его напарницу ― Бриана Миддлтон. С ними на экране появятся Джозеф Ли, Марк Стронг, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Эмма Лэрд, Дейн ДеХаан, Андре Де Шлодс, Макс Айронс и Марк Менчака. Шоураннером проекта выступает Грэм Роланд. Всего у «Нейроманта» будет 10 эпизодов.

Расскажите друзьям