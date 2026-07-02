Apple показала тизер «Нейроманта»

Действие книги разворачивается в японском мегаполисе будущего. В центре сюжета ― хакер Кейс. Пытаясь расплатиться с долгами, он начинает заниматься киберпреступлениями и знакомится с наемницей Молли. Она уговаривает его взломать систему безопасности искусственного интеллекта «Зимнее безмолвие», которая принадлежит влиятельнейшей семье планеты.



Кейса сыграет Каллум Тернер, а его напарницу ― Бриана Миддлтон. С ними на экране появятся Джозеф Ли, Марк Стронг, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Эмма Лэрд, Дейн ДеХаан, Андре Де Шлодс, Макс Айронс и Марк Менчака. Шоураннером проекта выступает Грэм Роланд. Всего у «Нейроманта» будет 10 эпизодов.