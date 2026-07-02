Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия

Блогер Чермен Дзотти, называющий себя «самым известным бизнес-психологом» России, заявил в интервью ютуб-проекту «Кто красавчик», что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия. После этого на Дзотти пожаловались в Генпрокуратуру.
Дзотти сказал, что каждая пострадавшая женщина на подсознательном уровне хотела стать жертвой. По мнению Чермена, это относится и к тем, кто столкнулся с сексуализированным насилием, и к тем, кто подвергся побоям.
«Если мужчина-абьюзер бьет женщину, значит, она так же хочет, чтобы ее били, как и он, чтобы он бил кого-то. Они оба хотят этой ситуации. Она хочет быть избитой, а он хочет избить. Это закон синхронности», — поделился Дзотти.
Блогер вспомнил, как обсуждал эту тему с главой общественного движения по защите женщин, которая лишилась глаза из-за бывшего мужа. Она якобы согласилась с Черменом. Со слов мужчины, она заявила, что ей «нужен был этот опыт».
«Когда человек находится в позиции жертвы, я всегда задаю ему один вопрос: для чего ты это создал? Потому что жертва спрашивает: „За что это мне, почему?“ А творец говорит: „Для чего?“ И вот этот вопрос быстро тебя в позицию творца ставит», — сказал Дзотти.
По его мнению, беседовавшая с ним женщина подсознательно хотела построить карьеру правозащитницы. «Она чувствовала эту миссию», — пояснил блогер. Травматический опыт с экс-супругом позволил ей, как считает Чермен, заняться именно этой деятельностью. После этого понимания, как сказал Дзотти, женщина решила «пойти в любовь» и призывать других жертв насилия не бороться с агрессорами, а «разбираться с собой».
Чермен также высказал свои мысли о чувстве вины. Он назвал его неправильным и не конструктивным, «поскольку другой человек тоже хотел этого» [эпизода насилия. — Прим. ред.]. После таких слов Дзотти раскритиковали в сети. В ответ блогер заявил, что «большинство людей не понимают психологию и не готовы к правде».
Блогер Александр Ковен опубликовал письмо депутата Госдумы Ксении Горячевой к генпрокурору России Александру Гуцану. В нем Горячева просит проверить деятельность Дзотти и дать правовую оценку его высказываниям.
«На своей страничке он распространяет информацию о том, что жертвы насилия сами хотят, чтобы им причинили увечья, избили и искалечили, тем самым оправдывая действия мужчин-агрессоров и популяризируя такое поведение среди населения», — подчеркнула депутат.
Пользователи соцсетей поставили под сомнение, есть ли у Дзотти диплом психолога. Мужчина по имени Сергей Финко заявил, что «отправил заявку проверить документы» Чермена. Ковен также призвал подписчиков использовать правовые инструменты, чтобы «остановить деятельность этого фрика». По словам Ковена, после скандала Дзотти удалил из соцсетей все видео о женщинах.