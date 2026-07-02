Блогер Чермен Дзотти заявил, что ни одну женщину в мире не изнасиловали без ее согласия

«Когда человек находится в позиции жертвы, я всегда задаю ему один вопрос: для чего ты это создал? Потому что жертва спрашивает: „За что это мне, почему?“ А творец говорит: „Для чего?“ И вот этот вопрос быстро тебя в позицию творца ставит», — сказал Дзотти.