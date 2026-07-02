Руферы Ангела Николау и Иван Биркус залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Их арестовали
Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер
Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года
Лола Тун снимется в фильме «Пожалуйста» Халины Рейн
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh из-за неприятного запаха от игроков
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей
Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band
Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье
В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки
У актера Дэнни Гловера диагностировали болезнь Альцгеймера
Фестиваль Signal вернется в Никола-Ленивец
В Берлине задумали снести бункер Адольфа Гитлера. Идея подверглась критике
Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани
Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках
Мировой океан нагрелся до рекордных значений
Между Москвой и Рыбинском с 1 августа запустят дополнительные «Ласточки»
В Москве задержали велосипедиста за трюк на станции метро «Партизанская»
Пол Дано снимется в ремейке «Одержимой» 1981 года
Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера
Канада впервые примет участие в «Евровидении»
Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендая в новом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Небо над Венесуэлой окрасилось в красный после землетрясения
Актер сериала «Бригада» Александр Высоковский утонул в Подмосковье
Моника Барбаро сыграет в «Оушенах»
Okko выпустил «Мегамозг» — новое научное шоу с Владимиром Маркони
Памела Андерсон и Сидни Суини: россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет
В «Художественном» покажут фильмы с Брижит Бардо

Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: arynasabalenka

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к организатором Уимблдонского турнира с просьбой разрешить собакам игроков присутствовать на матчах. Об этом написал Independent.

Соболенко выступила за то, чтобы «пушистых маленьких созданий» допустили на территорию Всеанглийского клуба. По мнению спортсменки, собаки не способны навредить историческим зданиям.

Арина призналась, что каждый раз страдает, оставляя своего щенка Эша одного в гостинице. Прогулки с псом, как отметила теннисистка, помогают ей справиться с напряжением во время соревнований. Соболенко назвала время, проведенное с Эшем, своего рода медитацией.

Призыв первой ракетки мира поддержали коллеги, в том числе чемпионка Ролан Гаррос Мирра Анреева, а также Марта Костюк и Анна Калинская. Однако руководство Уимблдона ответило, что правила останутся неизменными.

Уимблдон допускает на территорию только служебных и поисковых собак. В отличие от этого турнира, Открытый чемпионат Франции разрешает животным находиться в игровых зонах. Более того, организаторы Ролан Гаррос нанимают для питомцев теннисистов специальных выгульщиков и ситтеров.

Расскажите друзьям