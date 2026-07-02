Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к организатором Уимблдонского турнира с просьбой разрешить собакам игроков присутствовать на матчах. Об этом написал Independent.
Соболенко выступила за то, чтобы «пушистых маленьких созданий» допустили на территорию Всеанглийского клуба. По мнению спортсменки, собаки не способны навредить историческим зданиям.
Арина призналась, что каждый раз страдает, оставляя своего щенка Эша одного в гостинице. Прогулки с псом, как отметила теннисистка, помогают ей справиться с напряжением во время соревнований. Соболенко назвала время, проведенное с Эшем, своего рода медитацией.
Призыв первой ракетки мира поддержали коллеги, в том числе чемпионка Ролан Гаррос Мирра Анреева, а также Марта Костюк и Анна Калинская. Однако руководство Уимблдона ответило, что правила останутся неизменными.
Уимблдон допускает на территорию только служебных и поисковых собак. В отличие от этого турнира, Открытый чемпионат Франции разрешает животным находиться в игровых зонах. Более того, организаторы Ролан Гаррос нанимают для питомцев теннисистов специальных выгульщиков и ситтеров.