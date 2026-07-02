Теннисистка Арина Соболенко высказалась за допуск собак на Уимблдон

Арина призналась, что каждый раз страдает, оставляя своего щенка Эша одного в гостинице. Прогулки с псом, как отметила теннисистка, помогают ей справиться с напряжением во время соревнований. Соболенко назвала время, проведенное с Эшем, своего рода медитацией.