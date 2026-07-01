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Перезапуск «Спасателей Малибу» выйдет в январе 2027 года

Афиша Daily
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Фото: Fox

На ютуб-канале Fox опубликовали тизер нового сериала «Спасатели Малибу». Из него стало известно, что премьера перезапуска культового шоу состоится в январе 2027 года. Об этом написал Variety.

В ролике появились Стивен Амелл в роли Хоби Буканнона, сына Митча, Джессика Белкин, Хэсси Харрисон, Шей Митчелл, Таддеус Лагрон, Ноа Бек и Брукс Нейдер. В видео они бегут по песку на пляже и поднимают тосты в баре.

По сюжету, Хоби, некогда безбашенный подросток, становится капитаном команды спасателей. Он продолжает дело своего легендарного отца. Но жизнь мужчины переворачивается, когда в ней появляется Чарли (Белин) — дочь, о которой он не знал. Она мечтает продолжить семейное наследие и тоже стать спасателем.

К своей роли в перезапуске культового шоу вернется Дэвид Чокачи, сыгравший Коди Мэдисона. Персонаж Чокачи был действующим лицом оригинального проекта на протяжении четырех сезонов — с шестого по девятый. В новом сериале он предстанет управляющим неофициальным баром «Спасателей Малибу», который время от времени по-прежнему надевает красные плавки и выходит на дежурство.

Новые «Спасатели Малибу» получат 12 эпизодов. Сериал выпустят Fox Entertainment и Fremantle. Шоураннером и исполнительным продюсером продолжения стал Мэтт Никс. В число продюсеров вошли также МакДжи, Майкл Берк, Грег Боннан, Даг Шварц, Данте Ди Лорето и Майк Горовиц.

Оригинальный сериал дебютировал на NBC в 1989 году и просуществовал 11 сезонов. В главных ролях снялись Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон, Ясмин Блит, Николь Эггерт, Дэвид Шарве, Кармен Электра и Джейсон Момоа.

Ранее Fox уже пытался запустить сериал про спасателей «Rescue: Hi-Surf», однако шоу было закрыто после одного сезона. Также в 2017 году вышла полнометражная киноверсия «Спасателей Малибу» с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном.

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