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Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: The Installments

Студия Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом — персонаже, который придумал канадский художник Тревор Хендерсон. Сценарий фильма напишет автор «Орудий» Зак Креггер, сообщил The Hollywood Reporter.

В проекте поучаствует также сценарист Брайан Даффилд. Он станет постановщиком картины. Креггер же выступит продюсером наряду с Роем Ли и Эндрю Чайлдсом из Vertigo Entertainment, а также Скоттом Глассголдом из 12:01 Films.

Сиреноголовый — жуткое 12-метровое гуманоидное существо, чья фигура напоминает вытянутый непропорциональный скелет. Вместо головы у него — столб с закрепленными сиренами, которые издают пугающие громкие звуки. Сиреноголовый опасен: он заманивает заплутавших в лесу путников и охотится на животных.

Warner Bros. выиграла право на создание фильма по мотивам вирусной хоррор-легенды в напряженной борьбе. На проект претендовали также Sony, Universal, Paramount и Disney с 20th Century Studios.

Тревор Хендерсон создал Сиреноголового в 2018 году. Персонаж вскоре разлетелся по интернету, породив ютуб-мультфильмы, короткометражки, видеоигры, многочисленные фанатские теории и коллекции мерча. 
 

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