Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом. Сценарий напишет автор «Орудий» Зак Креггер

Студия Warner Bros. выпустит хоррор о Сиреноголовом — персонаже, который придумал канадский художник Тревор Хендерсон. Сценарий фильма напишет автор «Орудий» Зак Креггер, сообщил The Hollywood Reporter.
В проекте поучаствует также сценарист Брайан Даффилд. Он станет постановщиком картины. Креггер же выступит продюсером наряду с Роем Ли и Эндрю Чайлдсом из Vertigo Entertainment, а также Скоттом Глассголдом из 12:01 Films.
Сиреноголовый — жуткое 12-метровое гуманоидное существо, чья фигура напоминает вытянутый непропорциональный скелет. Вместо головы у него — столб с закрепленными сиренами, которые издают пугающие громкие звуки. Сиреноголовый опасен: он заманивает заплутавших в лесу путников и охотится на животных.
Warner Bros. выиграла право на создание фильма по мотивам вирусной хоррор-легенды в напряженной борьбе. На проект претендовали также Sony, Universal, Paramount и Disney с 20th Century Studios.
Тревор Хендерсон создал Сиреноголового в 2018 году. Персонаж вскоре разлетелся по интернету, породив ютуб-мультфильмы, короткометражки, видеоигры, многочисленные фанатские теории и коллекции мерча.