Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band

Ресторан R14 в петербургском River House перейдет под управление ресторанной группы Duo Band Дмитрия Блинова и Рената Маликова. Об этом сообщает «Собака.ru» со ссылкой на команду AM Restaurants.
Сейчас ресторан закрывается на реновацию. После обновления он откроется в новом формате, подробности Блинов обещает раскрыть позднее.
R14 вырос из «Рыбы» — проекта Арама Мнацаканова, который открылся в 2005 году на улице Академика Павлова и стал одним из первых панорамных ресторанов города. Туда ходили за итальянской едой, вином и видом на Неву.
В команде AM Restaurants отметили, что для Мнацаканова это передача важного петербургского адреса «в сильные и родные руки»: Блинов в начале карьеры сам работал в «Рыбе». «Для Duo Band этот адрес — логичное возвращение в место силы», — сказали представители ресторанной группы.
При этом совместный проект Мнацаканова и Subzero, который работает на месте бара «Рыба» рядом с рестораном, останется.
Duo Band — одна из главных ресторанных групп Петербурга. Ее основали Дмитрий Блинов и Ренат Маликов. Среди проектов команды — гастробар Duo, Tartarbar, Harvest, Frantsuza Bistrot и другие заведения.