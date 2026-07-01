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Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото:  @r14_rest

Ресторан R14 в петербургском River House перейдет под управление ресторанной группы Duo Band Дмитрия Блинова и Рената Маликова. Об этом сообщает «Собака.ru» со ссылкой на команду AM Restaurants.

Сейчас ресторан закрывается на реновацию. После обновления он откроется в новом формате, подробности Блинов обещает раскрыть позднее.

R14 вырос из «Рыбы» — проекта Арама Мнацаканова, который открылся в 2005 году на улице Академика Павлова и стал одним из первых панорамных ресторанов города. Туда ходили за итальянской едой, вином и видом на Неву.

В команде AM Restaurants отметили, что для Мнацаканова это передача важного петербургского адреса «в сильные и родные руки»: Блинов в начале карьеры сам работал в «Рыбе». «Для Duo Band этот адрес — логичное возвращение в место силы», — сказали представители ресторанной группы.

При этом совместный проект Мнацаканова и Subzero, который работает на месте бара «Рыба» рядом с рестораном, останется.

Duo Band — одна из главных ресторанных групп Петербурга. Ее основали Дмитрий Блинов и Ренат Маликов. Среди проектов команды — гастробар Duo, Tartarbar, Harvest, Frantsuza Bistrot и другие заведения.

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