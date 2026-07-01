Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей

Удаление миндалин и аденоидов у детей связано с риском развития рассеянного склероза. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, опубликовавшие исследование в журнале Multiple Sclerosis Journal.
Они проанализировали данные 359 детей с рассеянным склерозом и еще 560 участников контрольной группы. 63 человека из первой группы и 68 из второй прошли аденотонзиллэктомию — удаление миндалин и аденоидов.
Специалисты хотели понять, как хирургическое вмешательство влияет в дальнейшем на иммунитет детей. Они выяснили, что у детей с удаленными миндалинами и аденоидами чаще встречался рассеянный склероз.
Более того, риск рецидивов болезни у людей, прошедших аденотонзиллэктомию, оказался выше. Однако ученые отмечают, что операцию могли делать детям с вирусом Эпштейна — Барр. Он сам по себе мог сказаться на иммунной регуляции пациентов.
Известно, что вирус Эпштейна — Барр является одним из факторов риска развития рассеянного склероза. Он затрагивает B-лимфоциты, которые как раз размножаются в миндалинах и аденоидах. При заболевании миндалины, как правило, увеличены.
«В будущих исследованиях следует подтвердить полученные результаты и изучить взаимосвязь между инфекцией вируса Эпштейна — Барр (EBV), аденотонзиллэктомией и началом аутоиммунного заболевания, особенно с учетом времени заражения EBV, возраста на момент проведения аденотонзиллэктомии и показаний к операции», — подчеркнули авторы работы.