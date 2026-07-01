Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей

Более того, риск рецидивов болезни у людей, прошедших аденотонзиллэктомию, оказался выше. Однако ученые отмечают, что операцию могли делать детям с вирусом Эпштейна — Барр. Он сам по себе мог сказаться на иммунной регуляции пациентов.