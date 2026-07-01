В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh из-за неприятного запаха от игроков

Магазин настольных игр Chronos Games & Gifts в Орегоне на неделю остановил турниры по игре Yu-Gi-Oh. Причиной стали многочисленные жалобы на неприятно пахнущих игроков. Об этом сообщает IGN.
«У нас возникали проблемы из-за того, что люди плохо обращались с уборными, а также появилось несколько негативных отзывов из-за плохой гигиены. Мы призываем игроков следовать правилам Konami и сообщать о тех, кто их не соблюдает», — говорится Discord-канале магазина.
По всей видимости, это не единичный случай. Еще в 2019 году Konami официально добавила в турнирные правила по Yu-Gi-Oh пункт о гигиене. В нем говорится, что все присутствующие на турнире — не только игроки — должны «быть чистыми и носить чистую одежду», иначе им грозит «наказание».
«Пренебрежение мытьем или чистой одеждой способствует неприятной атмосфере на мероприятии, поскольку турнир может быть многолюдным, а день — долгим. Людей, которые пренебрегают уходом за собой до такой степени, что это негативно влияет на турнир, могут попросить исправить ситуацию, чтобы продолжить участие в мероприятии», — сказано в правилах.
Похожие правила действуют и на турнирах по Pokemon. В руководстве Play! Pokemon Tournament Rules Handbook говорится, что участники обязаны поддерживать «социально приемлемый уровень гигиены». Если игрок отказывается выполнять требования организаторов, его могут удалить с турнира и площадки.
Yu-Gi-Oh — японская франшиза о карточных дуэлях, начавшаяся с манги Кадзуки Такахаси. Позднее по ней выпустили аниме, видеоигры и коллекционную карточную игру Yu-Gi-Oh Trading Card Game. В ней два игрока собирают колоды и сражаются друг с другом: призывают монстров, используют заклинания и ловушки, пытаясь снизить очки жизни соперника до нуля.