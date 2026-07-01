Билле Аугуст снимет байопик о Джорджо Армани
Российский вуз впервые отказался от дипломных работ из-за ИИ
Исследование: удаление миндалин и аденоидов связано с риском рассеянного склероза у детей
Петербургский ресторан R14 передали под управление Duo Band
Робби Уильямс спел с уличным музыкантом в Севилье
В Астраханской области обнаружили хищную медузу из Амазонки
У актера Дэнни Гловера диагностировали болезнь Альцгеймера
Фестиваль Signal вернется в Никола-Ленивец
В Берлине задумали снести бункер Адольфа Гитлера. Идея подверглась критике
Sony прекратит выпускать игры для PlayStation на дисках
Мировой океан нагрелся до рекордных значений
Между Москвой и Рыбинском с 1 августа запустят дополнительные «Ласточки»
В Москве задержали велосипедиста за трюк на станции метро «Партизанская»
Пол Дано снимется в ремейке «Одержимой» 1981 года
Выпускники, набравшие 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера
Канада впервые примет участие в «Евровидении»
Энн Хэтэуэй, Том Холланд и Зендая в новом трейлере «Одиссеи» Кристофера Нолана
Небо над Венесуэлой окрасилось в красный после землетрясения
Актер сериала «Бригада» Александр Высоковский утонул в Подмосковье
Моника Барбаро сыграет в «Оушенах»
Okko выпустил «Мегамозг» — новое научное шоу с Владимиром Маркони
Памела Андерсон и Сидни Суини: россияне назвали главных секс-символов последних 40 лет
В «Художественном» покажут фильмы с Брижит Бардо
Умер фронтмен Village People Виктор Уиллис
Neon выкупила фильм Луки Гуаданьино «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом
Корги попали в топ-3 самых популярных пород собак в России
Mattel представила Барби в виде Майли Сайрус
Wildberries купил «Еаптеку»

В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh из-за неприятного запаха от игроков

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: @OfficialYuGiOhTCG

Магазин настольных игр Chronos Games & Gifts в Орегоне на неделю остановил турниры по игре Yu-Gi-Oh. Причиной стали многочисленные жалобы на неприятно пахнущих игроков. Об этом сообщает IGN.

«У нас возникали проблемы из-за того, что люди плохо обращались с уборными, а также появилось несколько негативных отзывов из-за плохой гигиены. Мы призываем игроков следовать правилам Konami и сообщать о тех, кто их не соблюдает», — говорится Discord-канале магазина.

По всей видимости, это не единичный случай. Еще в 2019 году Konami официально добавила в турнирные правила по Yu-Gi-Oh пункт о гигиене. В нем говорится, что все присутствующие на турнире — не только игроки — должны «быть чистыми и носить чистую одежду», иначе им грозит «наказание».

«Пренебрежение мытьем или чистой одеждой способствует неприятной атмосфере на мероприятии, поскольку турнир может быть многолюдным, а день — долгим. Людей, которые пренебрегают уходом за собой до такой степени, что это негативно влияет на турнир, могут попросить исправить ситуацию, чтобы продолжить участие в мероприятии», — сказано в правилах.

Похожие правила действуют и на турнирах по Pokemon. В руководстве Play! Pokemon Tournament Rules Handbook говорится, что участники обязаны поддерживать «социально приемлемый уровень гигиены». Если игрок отказывается выполнять требования организаторов, его могут удалить с турнира и площадки.

Yu-Gi-Oh — японская франшиза о карточных дуэлях, начавшаяся с манги Кадзуки Такахаси. Позднее по ней выпустили аниме, видеоигры и коллекционную карточную игру Yu-Gi-Oh Trading Card Game. В ней два игрока собирают колоды и сражаются друг с другом: призывают монстров, используют заклинания и ловушки, пытаясь снизить очки жизни соперника до нуля.

Расскажите друзьям