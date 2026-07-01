В США отменили турнир по карточной игре Yu-Gi-Oh из-за неприятного запаха от игроков

По всей видимости, это не единичный случай. Еще в 2019 году Konami официально добавила в турнирные правила по Yu-Gi-Oh пункт о гигиене. В нем говорится, что все присутствующие на турнире — не только игроки — должны «быть чистыми и носить чистую одежду», иначе им грозит «наказание».