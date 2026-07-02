«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве

Фестиваль водных экстремальных видов спорта «Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в акватории в Измайловском парке в Москве. Об этом говорится на сайте mos.ru. Событие станет частью проекта «Лето в Москве».



В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России. Они выступят в нескольких дисциплинах. В программе — гидрофлай, ховерборд, аквабайк-фристайл, джетпак, джетсерф и другие виды водного спорта.



10 июля состязания пройдут с 12.00 до 19.00. 11 июля зрителей ждут финалы соревнований по всем дисциплинам.