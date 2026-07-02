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«Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в Москве

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: mos.ru

Фестиваль водных экстремальных видов спорта «Гидрофлай-фест» пройдет 10 и 11 июля в акватории в Измайловском парке в Москве. Об этом говорится на сайте mos.ru. Событие станет частью проекта «Лето в Москве».

В соревнованиях примут участие более 100 спортсменов из 17 стран мира и 30 регионов России. Они выступят в нескольких дисциплинах. В программе — гидрофлай, ховерборд, аквабайк-фристайл, джетпак, джетсерф и другие виды водного спорта. 

10 июля состязания пройдут с 12.00 до 19.00. 11 июля зрителей ждут финалы соревнований по всем дисциплинам.

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© Фото: mos.ru
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© Фото: mos.ru

Кроме того, 11 июля с 13.00 до 22.00 гостей ждут развлекательные мероприятия и показательные выступления. В их числе показательные полеты над водой, синхронные трюки, джетсерф и аквабайк-фристайл. У акватории также развернутся площадки для игры в шахматы, настольный теннис, бочче, бадминтон и фрисби. Планируется концерт группы «Город 312» и вечернее гидрофлай-шоу.

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