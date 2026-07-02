В России вырос интерес к работам Гомера перед выходом фильма Кристофера Нолана

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.



По данным «Mash», «Одиссею» не покажут в России. Как утверждает телеграм-канал, Минкульт РФ не получил ни одного запроса на показ нового фильма Нолана в российских кинотеатрах.