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В России вырос интерес к работам Гомера перед выходом фильма Кристофера Нолана

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

В России стали чаще покупать произведения древнегреческого поэта Гомера. Об сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службы «Литреса» и «Читай-города».

Оказалось, что в июне спрос на работы Гомера вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом в прошлом месяце книг Гомера продали на 97% больше, чем в апреле. Такие показатели зафиксировали на фоне ожидания выхода фильма «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Мировая премьера состоится 17 июля.

Главные роли в ленте исполнят Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»), Бенни Сафди («Лакричная пицца») и Джон Бернтал («Каратель»). 1 июля Universal Pictures опубликовала новый трейлер.

«Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом Нолана. Режиссер сам написал сценарий по мотивам древнегреческой поэмы и спродюсировал картину вместе с Эммой Томас. Это будет первый игровой фильм, полностью снятый на камеры IMAX.

По данным «Mash», «Одиссею» не покажут в России. Как утверждает телеграм-канал, Минкульт РФ не получил ни одного запроса на показ нового фильма Нолана в российских кинотеатрах.

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