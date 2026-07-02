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Приложение «Яндекса» для людей с особенностями слуха теперь распознает речь офлайн

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

«Яндекс» представил масштабное обновление «Разговора» — приложения, которое помогает в общении людям с особенностями слуха и речи. Теперь распознавание речи доступно даже без подключения к интернету, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Теперь в «Разговоре» есть два режима: «Диалог» для общения с собеседником и «Монолог» для непрерывного распознавания речи. «Диалог» отображает беседу на экране как обмен сообщениями, а «Монолог» непрерывно преобразует речь в текст — это пригодится, например, на лекции в университете, на рабочем совещании или конференции.

Ограничений по числу символов нет — при включенном экране смартфона «Разговор» запишет всю речь говорящего целиком. После окончания расшифровки ее можно сохранить, скачать в формате PDF и поделиться с коллегами или близкими. Кроме того, в обновленной версии приложение научилось распознавать и синтезировать речь и на английском языке — для этого нужно, чтобы английский был выбран как основной язык в системных настройках смартфона.

Кроме того, в «Разговоре» теперь можно создавать папки, чтобы упорядочить сохраненные расшифровки. Например, отделить рабочие диалоги от личных или создать отдельные подборки для разных жизненных ситуаций — визитов в кафе, салоны красоты, магазины и так далее. Появился и поиск по ключевым словам — это позволит быстро отыскать нужное сообщение, не пролистывая всю историю расшифровок.

Изменился и интерфейс. У пользователей есть возможность выбрать в приложении светлую или темную тему и установить комфортный размер шрифта. Это упростит работу с приложением людям с особенностями зрения. Настройки темы и шрифта можно синхронизировать с системными настройками смартфона.

Узнать подробнее о «Яндекс Разговоре» можно на специальной странице. Обновленная версия приложения доступна для устройств на платформах Android и iOS. Для стабильной работы режима распознавания речи офлайн на устройствах Android рекомендуется обновить ОС до 14-й или более поздних версий.

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