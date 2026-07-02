Приложение «Яндекса» для людей с особенностями слуха теперь распознает речь офлайн

Ограничений по числу символов нет — при включенном экране смартфона «Разговор» запишет всю речь говорящего целиком. После окончания расшифровки ее можно сохранить, скачать в формате PDF и поделиться с коллегами или близкими. Кроме того, в обновленной версии приложение научилось распознавать и синтезировать речь и на английском языке — для этого нужно, чтобы английский был выбран как основной язык в системных настройках смартфона.