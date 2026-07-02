На киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации

В июне на ВДНХ к 90-летию «Союзмультфильма» была открыта интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она рассказывала, как рождается мультфильм, — от замысла и первых эскизов до ожившей вселенной. Выставку представят в других городах, в том числе Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске.

