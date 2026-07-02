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На киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

На территории киностудии «Союзмультфильм» открыли Музей анимации. Об этом сообщил «Интерфакс».

Музей создали к 90-летию со дня основания студии. Его экспозиция рассказывает детально об этапах создания мультфильмов. Коллекция разделена на части, каждая из которых посвящена отдельному цеху производства.

«На базе киностудии „Союзмультфильм“, которая также является популярным экскурсионным объектом, мы создали современное интерактивное пространство, где анимация становится опытом — ее можно не только увидеть, но и почувствовать себя частью процесса, узнать, как появляется мультфильм», — поделился председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По ее словам, пространство адаптировано для детского восприятия. Однако взрослым посетителям также будет интересно в музее. Для них подготовили материалы об истории студии, технологиях производства и малоизвестных фактах о создании популярных анимационных картин.

В июне на ВДНХ к 90-летию «Союзмультфильма» была открыта интерактивная выставка «Фабрика чудес». Она рассказывала, как рождается мультфильм, — от замысла и первых эскизов до ожившей вселенной. Выставку представят в других городах, в том числе Нижнем Новгороде, Казани, Саратове, Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске. 
 

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