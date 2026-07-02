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В Третьяковке откроется выставка Виктора Борисова-Мусатова

Афиша Daily
2 мин на чтение
Виктор Борисов-Мусатов. Водоем, 1902–1903. Фото: Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея представит выставку «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа», посвященную одному из главных представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков. Экспозиция будет открыта с 9 июля по 8 ноября на Кадашевской набережной, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе музея.

На выставке покажут более 140 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, российских и зарубежных музеев, а также частных коллекций. Среди центральных экспонатов — картины «Гобелен», «Призраки», «Изумрудное ожерелье», «Водоем», «Автопортрет с сестрой» и «Реквием».

Некоторые работы зрители увидят впервые. В их числе — «Поклонение волхвов», «Суд Париса» и «В парижском кафе». Экспозиция проследит путь художника от ученических опытов до зрелых произведений, повлиявших на целое поколение мастеров.

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Осень, 1905
© Третьяковская галерея
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Венки васильков, 1905. Этюд для неосуществленной картины
© Третьяковская галерея
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Изумрудное ожерелье, 1903–1904
© Третьяковская галерея
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Дама у гобелена, 1903
© Третьяковская галерея
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Гобелен, 1901
© Третьяковская галерея
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Романс без слов, 1900
© Третьяковская галерея
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Портрет дамы, 1902
© Третьяковская галерея

Отдельный раздел посвятят Борисову-Мусатову как художнику-экспериментатору. В нем расскажут о роли фотографии и фотоэтюдов в его работе, а также о его интересе к гобелену, темпере, пастели и фактурам.

Лейтмотивом выставки станет поиск гармонии — одна из ключевых тем творчества Борисова-Мусатова. Этюды и эскизы к картине «Гармония» покажут, как художник шел от первых набросков к завершенному панно.

Еще один раздел расскажет о стремлении Борисова-Мусатова соединить архитектуру и живопись. При жизни он мечтал расписывать общественные здания и особняки, но не успел реализовать эти замыслы. На выставке представят эскизы монументальных росписей, в том числе панно для особняка Александры Дерожинской.

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