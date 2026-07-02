В Третьяковке откроется выставка Виктора Борисова-Мусатова

Государственная Третьяковская галерея представит выставку «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа», посвященную одному из главных представителей русского символизма рубежа XIX–XX веков. Экспозиция будет открыта с 9 июля по 8 ноября на Кадашевской набережной, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе музея.
На выставке покажут более 140 произведений живописи и графики из собраний Третьяковской галереи, российских и зарубежных музеев, а также частных коллекций. Среди центральных экспонатов — картины «Гобелен», «Призраки», «Изумрудное ожерелье», «Водоем», «Автопортрет с сестрой» и «Реквием».
Некоторые работы зрители увидят впервые. В их числе — «Поклонение волхвов», «Суд Париса» и «В парижском кафе». Экспозиция проследит путь художника от ученических опытов до зрелых произведений, повлиявших на целое поколение мастеров.
Отдельный раздел посвятят Борисову-Мусатову как художнику-экспериментатору. В нем расскажут о роли фотографии и фотоэтюдов в его работе, а также о его интересе к гобелену, темпере, пастели и фактурам.
Лейтмотивом выставки станет поиск гармонии — одна из ключевых тем творчества Борисова-Мусатова. Этюды и эскизы к картине «Гармония» покажут, как художник шел от первых набросков к завершенному панно.
Еще один раздел расскажет о стремлении Борисова-Мусатова соединить архитектуру и живопись. При жизни он мечтал расписывать общественные здания и особняки, но не успел реализовать эти замыслы. На выставке представят эскизы монументальных росписей, в том числе панно для особняка Александры Дерожинской.