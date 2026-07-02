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Дональд Трамп заработал более 10 млн долларов на фильме о своей супруге

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп получил 10,7 млн долларов лицензионных выплат за документальный фильм «Мелания». Эта сумма указана в его финансовой декларации за 2025 год, сообщает Variety.

По данным издания, Amazon MGM Studios приобрела права на фильм за 40 млн долларов и потратила еще около 35 млн на его продвижение. В мировом прокате картина собрала лишь 16,6 млн долларов, после чего вышла на стриминге Prime Video.

В декларации также указано, что Трамп получил еще 521  тыс. долларов за лицензирование мемуаров первой леди, а связанные с ней NFT и другие цифровые коллекционные предметы принесли ему около 6 млн долларов.

Всего, согласно финансовому отчету, доходы Трампа в 2025 году превысили 2,2 млрд долларов. Значительную часть этой суммы — около 1,4 млрд — составил доход от криптовалютных проектов семьи Трампа.

Сделка Amazon по покупке фильма ранее вызвала критику со стороны демократов. В частности, депутат от штата Массачусетс Элизабет Уоррен назвала покупку «взяткой на виду», предположив, что компания таким образом пыталась заручиться расположением администрации Трампа. В Amazon эти обвинения отвергли, заявив, что фильм приобрели по итогам конкурентных торгов и исключительно из коммерческих соображений.

Трамп недавно показал в Truth Social дизайн новой версии американского паспорта, выпущенной к 250-летию независимости. На развороте изображен портрет президента в полный рост. Он опирается на стол, его кулаки сжаты.

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