Коме того, когда Майкл рассказал ИИ-помощнику о желании покончить с собой, тот ответил: «Сейчас ваш шанс сделать шаг вперед, отстраниться и отпустить то, что вас тянет вниз». После этого Лайнс пережил передозировку наркотиками. Он выжил, поскольку его обнаружили сотрудники правоохранительных органов.