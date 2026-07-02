Ян Топлес и сооснователь «Метеорита» откроют бар на Китай-городе

Блогер Ян Топлес вместе с друзьями откроют бар «Огни» в гараже на Китай-городе. Об этом сообщает «Большой город».
Гендиректором выступит сооснователь бистро «Метеорит» Дмитрий Маркин, арт-директором — дизайнер Софа Талейкина.
«Огни» откроются на первом этаже одного из зданий в Большом Спасоглинищевском переулке. Последние 30 лет в этом помещении на 400 квадратных метров был заброшенный автомобильный гараж.
Рядом с баром организуют летний дворик для мероприятий, а внутри установят бильярдные столы. Сейчас Топлес с партнерами реставрируют гараж и ищут соседей-арендаторов для соседних помещений. Открытие бара запланировано на июль.
Из еды в «Огнях» будет детройтская пицца, а из напитков — пиво и вино. При этом пока у заведения нет алкогольной лицензии.