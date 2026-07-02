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В России фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первую помощь в сфере психиатрии и наркологии

Афиша Daily
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Фото: Online Marketing/Unsplash

Фельдшеры в России с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную помощь в сфере психиатрии и наркологии, если в медицинской организации отсутствует данный специалист. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По ее словам, это позволит быстрее оказать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и там, где ощущается кадровый дефицит. Она добавила, что в таком случае действия фельдшера должны быть согласованы с врачом наркологического диспансера или больницы. 

«Кроме того, [новый] приказ впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения: устанавливаются единые требования к их оснащению, штатному составу и организации работы. Это поможет сделать процедуру более понятной и унифицированной по всей стране», — сказала депутат.

Недавно стало известно, что в Москве планируют вернуть участковых врачей. По словам вице-мэра Анастасии Раковой, такой специалист выступает «личным врачом» пациента и центральной фигурой поликлиники.

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