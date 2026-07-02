ВОЗ объявила о завершении вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius

Вспышка хантавируса, которая случилась на борту круизного корабля MV Hondius в начале мая, официально завершена. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на своей странице в соцсети X.
Он рассказал, что последний человек, который контактировал с зараженными людьми на борту судна, получил отрицательный результат теста на вирус, завершил карантин и вернулся домой. «С 25 мая новых случаев не зарегистрировано. ВОЗ считает вспышку завершившейся», — заявил Гебреисус.
MV Hondius вышел из аргентинского города Ушуайя в апреле и направился к Канарским островам. На борту находились около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. Среди экипажа был один россиянин.
Всего на борту судна было зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заражения хантавирусом, три человека скончались. Подробнее об этой ситуации можно прочитать здесь.
Хантавирусы — это группа зоонозных вирусов, которые чаще всего переносят грызуны. ВОЗ указывает летальность ханатавирусных инфекций в 1–15% для Азии и Европы и до 50% для Северной и Южной Америки.