Россияне пожаловались на сбои в играх EA Sports FC и Battlefield 6

Российские пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе игр Electronic Arts, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downdetector. Игроки сообщают, что не могут подключиться к серверам Battlefield 6, EA Sports FC 26, а также ряду других проектов компании на ПК и мобильных устройствах.