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Россияне пожаловались на сбои в играх EA Sports FC и Battlefield 6

Афиша Daily
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Иллюстрация: Electronic Arts

Российские пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе игр Electronic Arts, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downdetector. Игроки сообщают, что не могут подключиться к серверам Battlefield 6, EA Sports FC 26, а также ряду других проектов компании на ПК и мобильных устройствах.

По данным сервисов мониторинга сбоев, больше всего жалоб поступает из Москвы, Липецкой области, Красноярского края, а также республик Карелия и Хакасия. Пользователи сообщают о невозможности войти в аккаунт, подключиться к игровым серверам и воспользоваться мобильным приложением EA.

Electronic Arts ситуацию официально не комментировала, а Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к играм EA Sports FC 26 и Battlefield 6 на территории России. Ведомство подчеркнуло, что проблемы не связаны с его действиями.

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