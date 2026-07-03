Россияне пожаловались на сбои в играх EA Sports FC и Battlefield 6

Российские пользователи столкнулись с масштабными сбоями в работе игр Electronic Arts, об этом свидетельствуют данные детектора сбоев Downdetector. Игроки сообщают, что не могут подключиться к серверам Battlefield 6, EA Sports FC 26, а также ряду других проектов компании на ПК и мобильных устройствах.
По данным сервисов мониторинга сбоев, больше всего жалоб поступает из Москвы, Липецкой области, Красноярского края, а также республик Карелия и Хакасия. Пользователи сообщают о невозможности войти в аккаунт, подключиться к игровым серверам и воспользоваться мобильным приложением EA.
Electronic Arts ситуацию официально не комментировала, а Роскомнадзор заявил, что не ограничивал доступ к играм EA Sports FC 26 и Battlefield 6 на территории России. Ведомство подчеркнуло, что проблемы не связаны с его действиями.