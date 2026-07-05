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Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis

Афиша Daily
1 мин на чтение
Кадр: Oasis

Disney опубликовала первый тизер документального фильма «Don’t Look Back In Anger», который посвящен группе Oasis.

В фильме рассказывается о воссоединении братьев Лиама и Ноэля Галлахеров и камбэк-туре группы «Live’ 25». «Приготовьтесь увидеть один из самых ожидаемых камбэков в рок-н-ролла за наше время», — говорится в подписи к тизеру.

Мировая премьера ленты состоится в сентябре 2026 года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура, который стартовал в Кардиффе, в Великобритании, 4 июля 2025 года и завершился в Сан-Паулу, в Бразилии, 23 ноября 2025 года. Зрителям покажут репетиции и закулисные съемки, а также первое совместное интервью Ноэля и Лиама Галлахеров за последние 25 лет. 

Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Она распалась в 2009 году в результате ссоры между ними. В 2024 году стало известно о воссоединении группы. В 2025 году музыканты провели мировой тур «Live’ 25». 

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