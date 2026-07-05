Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis

Мировая премьера ленты состоится в сентябре 2026 года. 45-секундный тизер начинается с кадров из тура, который стартовал в Кардиффе, в Великобритании, 4 июля 2025 года и завершился в Сан-Паулу, в Бразилии, 23 ноября 2025 года. Зрителям покажут репетиции и закулисные съемки, а также первое совместное интервью Ноэля и Лиама Галлахеров за последние 25 лет.



Группа Oasis была основана в 1991 году братьями Ноэлом и Лиамом Галлахерами. Она распалась в 2009 году в результате ссоры между ними. В 2024 году стало известно о воссоединении группы. В 2025 году музыканты провели мировой тур «Live’ 25».