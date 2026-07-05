Минтруд: закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю

Российское трудовое законодательство позволяет переходить на четырехдневную рабочую неделю, заявил в разговоре с РИА «Новости» глава Минтруда Антон Котяков.



«Сегодняшние нормы <…> позволяют <…> перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал он. По словам Котякова, компании вправе регулировать режим занятости и сами выбирать оптимальный график.



Четырехдневная рабочая неделя — это формат занятости, при котором люди работают четыре дня вместо принятых пяти. Эксперименты по введению такого форматы проводили в Великобритании, Исландии, Японии и Бельгии.



Недавно профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов сказал, что введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России нереализуемо. По его словам, для сохранения объема ВВП в прежних параметрах потребуется либо увеличение производительности труда не менее чем на 20%, либо привлечение дополнительной рабочей силы в 14 млн человек.