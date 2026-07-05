«Меня невозможно победить»: вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али

Мухаммед Али (при рождении — Кассиус Клей) — легендарный американский боксер, общественный деятель. Он — трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, обладатель «золота» Олимпиады-1960. Стал всемирно известен благодаря фирменному стилю боя («порхай как бабочка, жаль как пчела») и отказу от службы в армии во время Вьетнамской войны ради своих убеждений.