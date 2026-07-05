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«Меня невозможно победить»: вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Prime Video

Prime Video представила тизер-трейлер сериала «Великий» (The Greatest) — байопика о боксере Мухаммеде Али. Премьера восьмисерийного шоу состоится 4 ноября.

Главную роль сыграл Джаален Бест («Американские истории ужасов»). Сюжет затронет не только спортивные достижения боксера, но и его жизнь за пределами ринга.

«Меня невозможно победить. Я стану самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе за всю историю», — говорит герой Беста в ролике.

Видео:&nbsp;Prime Video

В сериале также снялись Джим Чэд («Чем мы заняты в тени»), Дэйв Дэвис («Игра на понижение»), Брэндон МакНайт («Флэш»), Рико Э. Андерсон («Анатомия страсти»), Джованни Рибизи («Трудности перевода») и другие. Одним из продюсеров выступает Майкл Б. Джордан. Сценарий написал Джош Уэйкли.

Мухаммед Али (при рождении — Кассиус Клей) — легендарный американский боксер, общественный деятель. Он — трехкратный чемпион мира в тяжелом весе, обладатель «золота» Олимпиады-1960. Стал всемирно известен благодаря фирменному стилю боя («порхай как бабочка, жаль как пчела») и отказу от службы в армии во время Вьетнамской войны ради своих убеждений.

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