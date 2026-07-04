Бэм Марджера не вернется к «Чудакам»: «Воссоединения не будет никогда»
Цены на квартиры в новостройках Москвы за год выросли на 21,4%
DC готовит сериал про Мистера Террифика
РЖД запустили бюджетный проезд в «Авроре» между Петербургом и Москвой
В Дели открылся первый женский полицейский участок
World Athletics не допустила россиян и белорусов до международных соревнований
В Анапе разрешили открыть 75 пляжей
Создатель «Йеллоустоуна» Тейлор Шеридан раскрыл причину ухода Кевина Костнера из сериала
Умер Челль Нильссон из фильма «Безумный Макс-2: Воин дороги»
Водителя Tesla обвинили в убийстве из-за ДТП на автопилоте
В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей
Съемки «Схватки-2» Майкла Манна стартуют в ноябре
МИД: перезапуск прямых авиарейсов между Владивостоком и Гонконгом обсуждается
Рэпера Птаху обвинили в пропаганде наркотиков
Letterboxd работает над тем, чтобы добавить сериалы в базу данных
Принц Уильям появился в подкасте Трэвиса Келси накануне предполагаемой даты свадьбы с Тейлор Свифт
В российских вузах с 2027 года появится обязательная дисциплина «Русский язык как государственный»
В Москве отреставрировали дом Мастера из романа «Мастер и Маргарита»
Уэс Андерсон и Билл Мюррей снимут вестерн вместе
Британские депутаты призвали запретить показ мультика «Маша и Медведь» в стране
Интерес к викингам вырос на фоне выступления сборной Норвегии на ЧМ
Хью Джекман не собирается давать советы следующему Росомахе: «Я ничего не скажу»
Макан проведет тур после службы в армии
В Москве на выходных резко испортится погода: синоптики обещают ливни, грозы и град
Flowwow запускает собственный бренд товаров для дома
Гендиректора «Афиши» признали лучшим медиаменеджером года
Российских руферов, обручившихся на Эмпайр-стейт-билдинг, отпустили под надзор до следующего суда
В Москве открылась фотовыставка о легендах российского спорта и их преемниках

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились. Церемонию провел Адам Сэндлер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Jason Miller/Getty Images

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just&t married».

У пары не было подружек невесты и друзей жениха. Младший брат Свифт Остин стал ее «мужчиной чести», а старший брат Келси Джейсон, с которым он ведет подкаст «New Heights», был шафером.

Наряды жениха и невесты создали Christian Dior Haute Couture и дизайнер Джонатан Андерсон. Обувь для пары изготовили Christian Louboutin, а Свифт выбрала украшения Cartier.

Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабельо и писательница Дженни Хан. На церемонию также пришли тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид, игроки команды, бывший футболист Том Брэди и ведущие кабельной сети спортивного вещания ESPN Джо Бак и Стивен Эй Смит.

1/3
© Picture alliance/Getty Images
2/3
© Picture alliance/Getty Images
3/3
© Picture alliance/Getty Images

Свадьбу держали в секрете до последнего. У Мэдисон-сквер-гарден собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, как предполагает AP, телефоны были запрещены: после начала церемонии гости почти ничего не публиковали в соцсетях.

Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура «Eras Tour» на стадионе «Чифс», а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.

Расскажите друзьям