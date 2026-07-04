Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились. Церемонию провел Адам Сэндлер

Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.
Церемония прошла вечером 3 июля. Ее провел актер и комик Адам Сэндлер. О свадьбе стало известно после того, как на вывеске арены появилась надпись «Just&t married».
У пары не было подружек невесты и друзей жениха. Младший брат Свифт Остин стал ее «мужчиной чести», а старший брат Келси Джейсон, с которым он ведет подкаст «New Heights», был шафером.
Наряды жениха и невесты создали Christian Dior Haute Couture и дизайнер Джонатан Андерсон. Обувь для пары изготовили Christian Louboutin, а Свифт выбрала украшения Cartier.
Среди гостей были Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабельо и писательница Дженни Хан. На церемонию также пришли тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид, игроки команды, бывший футболист Том Брэди и ведущие кабельной сети спортивного вещания ESPN Джо Бак и Стивен Эй Смит.
Свадьбу держали в секрете до последнего. У Мэдисон-сквер-гарден собрались поклонники Свифт и прохожие, которые пытались увидеть гостей. Внутри, как предполагает AP, телефоны были запрещены: после начала церемонии гости почти ничего не публиковали в соцсетях.
Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году. Футболист пришел на концерт ее тура «Eras Tour» на стадионе «Чифс», а позже певица стала появляться на матчах команды. Для обоих этот брак стал первым.