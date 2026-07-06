Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана за «Одиссею»

Илон Маск резко высказался о новом фильме Кристофера Нолана «Одиссея». Миллиардер заявил, что режиссер «осквернил Гомера» и якобы изменил классический эпос ради соответствия требованиям премии «Оскар».
Поводом для комментария стал пост греческого историка и блогера Homer Pavlos, который назвал финальный трейлер «Одиссеи» «самым позорным моментом в карьере Нолана» и заявил, что ролик собрал сотни тысяч дизлайков.
«Кристофер Нолан осквернил Гомера и пресмыкается на коленях, лишь бы соответствовать „прогрессивным“ правилам, необходимым для получения „Оскара“. Что за червь», — написал Маск.
Предприниматель считает, что режиссер адаптировал фильм под обновленные стандарты Американской киноакадемии. С 2024 года претенденты на премию в категории «Лучший фильм» должны соответствовать критериям репрезентации, касающимся актерского состава, съемочной группы и других аспектов производства.
При этом сам Нолан не говорил, что менял «Одиссею» из-за требований «Оскара». Напротив, режиссер рассказывал, что настоял на «взрослом рейтинге R», чтобы сохранить жестокость и атмосферу оригинальной поэмы Гомера без компромиссов. «Одиссея» выходит в мировой прокат 17 июля.