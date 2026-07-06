Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане»

Дуэйн Джонсон признался, что при работе над ролью Мауи в «Моане» вдохновлялся стилем и образом своего дедушки. «Бравада Мауи, его манеры, татуировки, прическа и даже голос — все это я скопировал со своего дедушки», — сказал актер.