Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане»

Дуэйн Джонсон признался, что при работе над ролью Мауи в «Моане» вдохновлялся стилем и образом своего дедушки. «Бравада Мауи, его манеры, татуировки, прическа и даже голос — все это я скопировал со своего дедушки», — сказал актер.
10 июля состоится премьера игрового ремейка «Моаны». Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагаайя. Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью.
Дуэйн Джонсон сыграл могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года. В актерский состав также вошли Джон Туи (отец Моаны, вождь Туи), Фрэнки Адамс (мать главной героини Сина), Рена Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны» 2016 года. Режиссером фильма выступил Томас Кайл.