Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница подала документы в МФТИ

Перед Гран-при Великобритании пилоты «Формулы-1» устроили гонку на болидах LEGO
Американский биохакер Брайан Джонсон столкнулся с аутоиммунным заболеванием
Джордж Клуни получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за вклад в кино
Благотворительные фонды призывают помочь детям-сиротам накануне Дня семьи, любви и верности
Макар Хлебников и Дмитрий Журавлев в трейлере сериала «Нам кранты»
Аниме «Шепот сердца» возвращается в кинотеатры в новой 4К-реставрации
Греческий священник записал дум-метал и техно про монастырь — его альбом оценили выше Daft Punk
Дуэйн Джонсон использовал образ своего дедушки для роли Мауи в «Моане»
Илон Маск раскритиковал Кристофера Нолана за «Одиссею»
Во Франции ограбили музей ювелирного дела Рене Лалика
Ученые: удары головой по футбольному мячу повышают риск развития болезни Альцгеймера
Том Холланд решил, что Кристофер Нолан был недоволен его игрой в первый день съемок «Одиссеи»
Джесси Айзенберг признался, что с удовольствием бы снялся в четвертой части «Иллюзии обмана»
Мадонна впервые попала в глобальный чарт Spotify с сольным треком
Тейлор Свифт и Трэвис Келси пожертвовали 2 миллиона долларов благотворительному проекту Долли Партон
Умер сыгравший в «Бандитском Петербурге» актер Руслан Ибрагимов
«Миньоны и монстры» дебютировали в прокате США с самыми низкими сборами за всю франшизу
В Египте обнаружили хорошо сохранившийся византийский город IV века
В Москве с 6 июля временно закроют станцию «Серп и Молот»
На ВДНХ 11 июля пройдет выставка-пристройство животных из приютов — фестиваль «Моспитомец»
Мик Джаггер признался, что при написании песен пользовался словарем рифм
Появился первый тизер документального фильма про группу Oasis
«Меня невозможно победить»: вышел первый тизер-трейлер сериала про Мухаммеда Али
Минтруд: закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю
В Москве станцию «Парк культуры» с 6 июля закроют на вход в часы пик
Начались съемки последней части «Форсажа»
В Институте русистики назвали пять самых длинных слов в русском языке
Из Москвы и Петербурга в июле запустят дополнительные поезда на юг

Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница подала документы в МФТИ

Афиша Daily
2 мин на чтение

Выпускница Екатерина Малкова, набравшая рекордные 500 баллов на ЕГЭ, подала документы на поступление в Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщил «Интерфакс».

Девушка, как рассказали в пресс-службе вуза, «выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление». С факультетом абитуриентка должна определиться до 25 июля.

В МФТИ отметили, что материально поддерживают студентов с высокими баллами за ЕГЭ. За каждый экзамен, сданный на 100 баллов, выплачивают по 100 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены в том числе за те предметы, которые не входят в перечень вступительных испытаний выбранной студентом программы.

Материальную поддержку получают также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также члены олимпиадных сборных. Эти выдающиеся выпускники получают в вузе повышенную стипендию в течение первого и второго семестров, с учетом успеваемости. Она составляет от 20 до 75 тыс. рублей. 

Екатерина Малкова — выпускница московской школы № 1409. Она набрала максимальные баллы на единых государственных экзаменах по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такого результата не удавалось добиться никому за 25 лет существования ЕГЭ. 

Расскажите друзьям