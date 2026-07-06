Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница подала документы в МФТИ

В МФТИ отметили, что материально поддерживают студентов с высокими баллами за ЕГЭ. За каждый экзамен, сданный на 100 баллов, выплачивают по 100 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены в том числе за те предметы, которые не входят в перечень вступительных испытаний выбранной студентом программы.