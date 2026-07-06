Набравшая 500 баллов на ЕГЭ выпускница подала документы в МФТИ

Выпускница Екатерина Малкова, набравшая рекордные 500 баллов на ЕГЭ, подала документы на поступление в Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщил «Интерфакс».
Девушка, как рассказали в пресс-службе вуза, «выбирает между несколькими направлениями, но уже подала согласие на зачисление». С факультетом абитуриентка должна определиться до 25 июля.
В МФТИ отметили, что материально поддерживают студентов с высокими баллами за ЕГЭ. За каждый экзамен, сданный на 100 баллов, выплачивают по 100 тыс. рублей. Выплаты предусмотрены в том числе за те предметы, которые не входят в перечень вступительных испытаний выбранной студентом программы.
Материальную поддержку получают также победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, а также члены олимпиадных сборных. Эти выдающиеся выпускники получают в вузе повышенную стипендию в течение первого и второго семестров, с учетом успеваемости. Она составляет от 20 до 75 тыс. рублей.
Екатерина Малкова — выпускница московской школы № 1409. Она набрала максимальные баллы на единых государственных экзаменах по пяти предметам: русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Такого результата не удавалось добиться никому за 25 лет существования ЕГЭ.