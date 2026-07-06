Джордж Клуни получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за вклад в кино

Клуни признался, что считает Венецианский фестиваль своим любимым. «У меня было так много невероятных моментов в Венеции. Получить „Золотого льва“ — огромная честь. Хотя, наверное, это еще и означает, что я старею. Но я принимаю это», — пошутил актер.