Джордж Клуни получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за вклад в кино

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни станет лауреатом почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. Награду ему вручат на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 2 по 12 сентября, сообщило издание The Hollywood Reporter.
Клуни признался, что считает Венецианский фестиваль своим любимым. «У меня было так много невероятных моментов в Венеции. Получить „Золотого льва“ — огромная честь. Хотя, наверное, это еще и означает, что я старею. Но я принимаю это», — пошутил актер.
Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера назвал Клуни «всесторонне развитым и харизматичным артистом», отметив, что ему удалось совместить успех в массовом кино с авторскими проектами и активной гуманитарной деятельностью.
Для Клуни Венеция давно стала особенным фестивалем. Здесь состоялись премьеры его режиссерской работы «Доброй ночи и удачи», политической драмы «Мартовские иды», фантастического фильма «Гравитация», а в прошлом году — картины «Джей Келли».
За карьеру Клуни получил два «Оскара», четыре «Золотых глобуса», премию BAFTA, «Эмми» и множество других наград. Помимо актерской работы он продолжает снимать и продюсировать фильмы, а также почти два десятилетия занимается гуманитарными проектами.