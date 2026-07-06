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Джордж Клуни получит «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале за вклад в кино

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Nicolas Genin

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни станет лауреатом почетного «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф. Награду ему вручат на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 2 по 12 сентября, сообщило издание The Hollywood Reporter. 

Клуни признался, что считает Венецианский фестиваль своим любимым. «У меня было так много невероятных моментов в Венеции. Получить „Золотого льва“ — огромная честь. Хотя, наверное, это еще и означает, что я старею. Но я принимаю это», — пошутил актер.

Художественный руководитель фестиваля Альберто Барбера назвал Клуни «всесторонне развитым и харизматичным артистом», отметив, что ему удалось совместить успех в массовом кино с авторскими проектами и активной гуманитарной деятельностью.

Для Клуни Венеция давно стала особенным фестивалем. Здесь состоялись премьеры его режиссерской работы «Доброй ночи и удачи», политической драмы «Мартовские иды», фантастического фильма «Гравитация», а в прошлом году — картины «Джей Келли».

За карьеру Клуни получил два «Оскара», четыре «Золотых глобуса», премию BAFTA, «Эмми» и множество других наград. Помимо актерской работы он продолжает снимать и продюсировать фильмы, а также почти два десятилетия занимается гуманитарными проектами.

В этом году  «Золотого льва» также получит немецкий режиссер Вернер Херцог. Полная программа Венецианского кинофестиваля будет объявлена 23 июля. Жюри возглавит актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

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