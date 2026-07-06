Макар Хлебников и Дмитрий Журавлев в трейлере сериала «Нам кранты»

«Кион» поделился с «Афишей Daily» трейлером сериала «Нам кранты» — криминальной комедии о молодых людях, оказавшихся не в том месте не в то время. Дата премьеры пока неизвестна.
В центре сюжета — Буслай, Сержант и Мансур. Они дружат с детства и постоянно влипают в неприятности. В этот раз, решив быстро заработать, парни отправляются на заброшенную стройку, чтобы разрезать и сдать на металл старый кран. Но все идет не по плану, и башня крана падает на машину местного авторитета. Это запускает цепочку нелепых событий.
Главные роли в сериале исполнили Макар Хлебников, Антон Шокалюк и Шарифбек Закиров. Также в сериале снялись Тимофей Трибунцев, Дмитрий Журавлев, Елизавета Ищенко, Елизавета Кононова, Святослав Рогожан, Мадлен Джабраилова и другие. Режиссером выступил Александр Собичевский.
«Несмотря на то что мой герой противоречивый и зрители наверняка будут поначалу на него злиться, я отношусь к нему положительно. Он не плохой, а всего лишь бесконечный авантюрист, и мне это очень нравится в нем. Чем он отличается от своих друзей и почему он лидер? Думаю, потому, что он всегда берет инициативу на себя. Буслай является постоянным генератором идей. Если ребята попадают в новую заваруху, чаще всего именно Буслай включается и придумывает какое-то решение. Правда, не всегда оно может быть эффективным, и это уже другой разговор», — признался Макар Хлебников.