Макар Хлебников и Дмитрий Журавлев в трейлере сериала «Нам кранты»

«Несмотря на то что мой герой противоречивый и зрители наверняка будут поначалу на него злиться, я отношусь к нему положительно. Он не плохой, а всего лишь бесконечный авантюрист, и мне это очень нравится в нем. Чем он отличается от своих друзей и почему он лидер? Думаю, потому, что он всегда берет инициативу на себя. Буслай является постоянным генератором идей. Если ребята попадают в новую заваруху, чаще всего именно Буслай включается и придумывает какое-то решение. Правда, не всегда оно может быть эффективным, и это уже другой разговор», — признался Макар Хлебников.