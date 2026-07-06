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Американский биохакер Брайан Джонсон столкнулся с аутоиммунным заболеванием

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: blueprint.bryanjohnson.co

Американский биохакер Брайан Джонсон рассказал в соцсети X, что у него диагностировали аутоиммунное заболевание. Бизнесмен заявил, что его «желудок съедает сам себя».

Джонсон столкнулся с аутоиммунным гастритом. Его выявили у мужчины в мае. По словам Джонсона, у 2–5% людей тоже есть это заболевание. «Скорее всего, больше, потому что оно скрывается», — добавил он.

Брайан отметил, что винит в развитии болезни депрессию. Джонсон пояснил, что в 20 с небольшим стал отцом троих детей и строил бизнес. В то время он переживал серьезный стресс, набрал 18 кг и в конечном итоге погрузился в депрессию.

В этот момент, как поделился биохакер, в его организме начался аутоиммунный процесс. Он якобы оказал влияние на щитовидную железу мужчины. При этом никаких симптомов у Джонсона не было.

Брайан собирается всерьез заняться лечением. Делать это он будет самостоятельно, следя за показателями витаминов в организме и делая повторную биопсию.

Аутоиммунный гастрит — хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует клетки желудка. Болезнь может привести к атрофии слизистой, нарушению кислотности и нехватке витамина B12. В некоторых случаях он ведет даже к раку.

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