Американский биохакер Брайан Джонсон столкнулся с аутоиммунным заболеванием

Американский биохакер Брайан Джонсон рассказал в соцсети X, что у него диагностировали аутоиммунное заболевание. Бизнесмен заявил, что его «желудок съедает сам себя».
Джонсон столкнулся с аутоиммунным гастритом. Его выявили у мужчины в мае. По словам Джонсона, у 2–5% людей тоже есть это заболевание. «Скорее всего, больше, потому что оно скрывается», — добавил он.
Брайан отметил, что винит в развитии болезни депрессию. Джонсон пояснил, что в 20 с небольшим стал отцом троих детей и строил бизнес. В то время он переживал серьезный стресс, набрал 18 кг и в конечном итоге погрузился в депрессию.
В этот момент, как поделился биохакер, в его организме начался аутоиммунный процесс. Он якобы оказал влияние на щитовидную железу мужчины. При этом никаких симптомов у Джонсона не было.
Брайан собирается всерьез заняться лечением. Делать это он будет самостоятельно, следя за показателями витаминов в организме и делая повторную биопсию.
Аутоиммунный гастрит — хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует клетки желудка. Болезнь может привести к атрофии слизистой, нарушению кислотности и нехватке витамина B12. В некоторых случаях он ведет даже к раку.