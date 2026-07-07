Розовый не для мужчин? Жители Набережных Челнов ответили Миа Бойке розовым флешмобом на ее концерте

Миа Бойка считает, что розовый цвет — не для мужчин. Обратного мнения придерживаются сотни жителей Набережных Челнов, которые выбрали именно этот цвет, чтобы посетить концерт певицы.
Год назад — в июле 2025 года — на шоу «Наша новая музыка» Бойка возмутилась тем, что один из участников надел розовую футболку. «От лица всех женщин, мужчины, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — попросила она.
Сам участник в розовом поспорил с певицей. Он сказал, что розовый — изначально мужской цвет, потому что его использовали древние римляне. «Они носили пурпурные (цвета)», — пояснил артист.
Слова Бойки припомнил блогер Владислав Шунский перед выступлением певицы на Дне молодежи в Набережных Челнах. Он призвал всех, кто собирается пойти на праздник, надеть розовую одежду.
Предложение блогера встретило массовую поддержку. «Еще ничто так не объединяло город», — заметил один из местных жителей. «Покрашу розовым специальным баллончиком волосы парням», — говорится в другом комментарии из соцсетей.
В итоге на День молодежи пришли сотни человек в розовой одежде.
Преобладание розового цвета заметила и сама Бойка. «Вы все такие красивые, яркие, нарядные. Я вижу очень много преобладающего розового цвета», — сказала артистка со сцены. Она также поблагодарила всех, кто выбрал этот цвет: «Спасибо за розовые футболки. Это мой цвет, я его очень люблю».
Миа Бойку критиковали не только за мнение о розовом цвете, но и за шутку о китайцах, а также за слова о квадроберах и игрушке Лабубу. В двух последних случаях поводом становились высказывания певицы в адрес юных фанаток со сцены.