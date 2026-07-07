Розовый не для мужчин? Жители Набережных Челнов ответили Миа Бойке розовым флешмобом на ее концерте

Преобладание розового цвета заметила и сама Бойка. «Вы все такие красивые, яркие, нарядные. Я вижу очень много преобладающего розового цвета», — сказала артистка со сцены. Она также поблагодарила всех, кто выбрал этот цвет: «Спасибо за розовые футболки. Это мой цвет, я его очень люблю».