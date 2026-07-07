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Розовый не для мужчин? Жители Набережных Челнов ответили Миа Бойке розовым флешмобом на ее концерте

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Администрация города Набережные Челны»/VK

Миа Бойка считает, что розовый цвет — не для мужчин. Обратного мнения придерживаются сотни жителей Набережных Челнов, которые выбрали именно этот цвет, чтобы посетить концерт певицы.

Год назад — в июле 2025 года — на шоу «Наша новая музыка» Бойка возмутилась тем, что один из участников надел розовую футболку. «От лица всех женщин, мужчины, пожалуйста, не носите розовые футболки, блин», — попросила она.

Сам участник в розовом поспорил с певицей. Он сказал, что розовый — изначально мужской цвет, потому что его использовали древние римляне. «Они носили пурпурные (цвета)», — пояснил артист.

Слова Бойки припомнил блогер Владислав Шунский перед выступлением певицы на Дне молодежи в Набережных Челнах. Он призвал всех, кто собирается пойти на праздник, надеть розовую одежду. 

Видео: @shunskiy

Предложение блогера встретило массовую поддержку. «Еще ничто так не объединяло город», — заметил один из местных жителей. «Покрашу розовым специальным баллончиком волосы парням», — говорится в другом комментарии из соцсетей.

В итоге на День молодежи пришли сотни человек в розовой одежде. 

Видео: @shunskiy

Преобладание розового цвета заметила и сама Бойка. «Вы все такие красивые, яркие, нарядные. Я вижу очень много преобладающего розового цвета», — сказала артистка со сцены. Она также поблагодарила всех, кто выбрал этот цвет: «Спасибо за розовые футболки. Это мой цвет, я его очень люблю». 

Видео: @shunskiy

Миа Бойку критиковали не только за мнение о розовом цвете, но и за шутку о китайцах, а также за слова о квадроберах и игрушке Лабубу. В двух последних случаях поводом становились высказывания певицы в адрес юных фанаток со сцены.

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